Военная авиация Беларуси под ночь проводила тренировки – Беларускі Гаюн

Поздно вечером 26 июня в белорусских Барановичах были зафиксированы тренировочные полеты Военно-воздушных сил Республики Беларуси.

Источник: Беларускі Гаюн

Дословно: "21:27, Барановичи, начало тренировочных полётов ВВС РБ. 23:20 замечены над Ляховичским районом".

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Детали: В воскресенье днем по Беларуси была замечена и другая военная активность, включая запуски ракет российскими военными из Мозыря и Солигорска.

В 11:10 над Быховом летели самолёты Ту-22 ВВС РФ в сторону Мозыря. Также были слышны пролёты 5 самолётов ВВС РФ над Мстиславлем, затем они же замечены над Бобруйском. В 11:46 в Мстиславле замечено возвращение самолетов в сторону РФ.

В 11:40 в Гомель из Чкаловского прилетел пассажирский Ту-134 ВКС РФ. В 12:31 он вылетел из Гомеля и полетел в сторону России.

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Над Беларусью, включая Минск, курсировали вертолет РБ для измерения погоды и самолёт Piper Aztec PA-23-250 ВВС РФ, который проводил аэросъемку.

Биплан ВВС РБ замечен в Сморгоне в 13:10 и над Любанью в 14:00.

Этому предшествовало: 26 июня военная разведка Украины заявила, что Россия снова увеличивает свое военное присутствие в Беларуси, в частности – военной авиации, а президент Владимир Зеленский заявил, что Беларусь втягивают в войну активнее, чем в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину.