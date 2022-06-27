З'явилися подробиці удару крилатою ракетою по Одещині

Уночі 27 червня Збройні сили РФ нанесли ракетний удар по житловому кварталу одного із прикордонних сіл Одеського району, внаслідок чого пошкоджені 65 будинків українців.

Джерело: Офіс генпрокурора

Деталі: З 65 приватних будинків чотири повністю знищенні вогнем.

За попередніми даними, восьмеро мирних мешканців отримали множинні поранення, з яких двоє дітей – 3-х річні близнюки.

ОГП наголошує, що будь-які військові об’єкти поруч відсутні.

За попередніми даними обстріл здійснено крилатою ракетою Х-22.

Передісторія: Раніше повідомлялося, що вночі росіяни завдали ракетний удар із застосуванням літаків стратегічної авіації Ту-22М. Було відомо про 6 поранених, серед яких одна дитина.