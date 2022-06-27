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З'явилися подробиці удару крилатою ракетою по Одещині

Роман ПетренкоПонеділок, 27 червня 2022, 13:17
фото уламків крилатої ракети, огп

Уночі 27 червня Збройні сили РФ нанесли ракетний удар по житловому кварталу одного із прикордонних сіл Одеського району, внаслідок чого пошкоджені 65 будинків українців.

Джерело: Офіс генпрокурора

Деталі: З 65 приватних будинків чотири повністю знищенні вогнем.

За попередніми даними, восьмеро мирних мешканців отримали множинні поранення, з яких двоє дітей – 3-х річні близнюки.

ОГП наголошує, що будь-які військові об’єкти поруч відсутні.

За попередніми даними обстріл здійснено крилатою ракетою Х-22.

Передісторія: Раніше повідомлялося, що вночі росіяни завдали ракетний удар із застосуванням літаків стратегічної авіації Ту-22М. Було відомо про 6 поранених, серед яких одна дитина.

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Теми: Одеська областьобстрілвійнаРосія
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