З'явилися подробиці удару крилатою ракетою по Одещині
Понеділок, 27 червня 2022, 13:17
Уночі 27 червня Збройні сили РФ нанесли ракетний удар по житловому кварталу одного із прикордонних сіл Одеського району, внаслідок чого пошкоджені 65 будинків українців.
Джерело: Офіс генпрокурора
Деталі: З 65 приватних будинків чотири повністю знищенні вогнем.
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За попередніми даними, восьмеро мирних мешканців отримали множинні поранення, з яких двоє дітей – 3-х річні близнюки.
ОГП наголошує, що будь-які військові об’єкти поруч відсутні.
За попередніми даними обстріл здійснено крилатою ракетою Х-22.
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Передісторія: Раніше повідомлялося, що вночі росіяни завдали ракетний удар із застосуванням літаків стратегічної авіації Ту-22М. Було відомо про 6 поранених, серед яких одна дитина.