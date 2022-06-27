Появились подробности удара крылатой ракетой по Одесской области
Понедельник, 27 июня 2022, 13:17
Ночью 27 июня Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по жилому кварталу одного из приграничных сел Одесского района, в результате чего повреждены 65 домов украинцев.
Источник: Офис генпрокурора
Детали: Из 65 частных домов четыре полностью уничтожены огнем.
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По предварительным данным, восемь мирных жителей получили множественные ранения, из которых двое детей – 3-х летние близнецы.
ОГП отмечает, что какие-либо военные объекты рядом отсутствуют.
По предварительным данным, обстрел совершен крылатой ракетой Х-22.
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Предыстория: Ранее сообщалось, что ночью россияне нанесли ракетный удар с применением самолетов стратегической авиации Ту-22М. Было известно о шести раненых, среди которых один ребенок.