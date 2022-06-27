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Появились подробности удара крылатой ракетой по Одесской области

Роман ПетренкоПонедельник, 27 июня 2022, 13:17
фото обломков крылатой ракеты, огп

Ночью 27 июня Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по жилому кварталу одного из приграничных сел Одесского района, в результате чего повреждены 65 домов украинцев.

Источник: Офис генпрокурора

Детали: Из 65 частных домов четыре полностью уничтожены огнем.

По предварительным данным, восемь мирных жителей получили множественные ранения, из которых двое детей – 3-х летние близнецы.

ОГП отмечает, что какие-либо военные объекты рядом отсутствуют.

По предварительным данным, обстрел совершен крылатой ракетой Х-22.

Предыстория: Ранее сообщалось, что ночью россияне нанесли ракетный удар с применением самолетов стратегической авиации Ту-22М. Было известно о шести раненых, среди которых один ребенок.

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Темы: Одесская областьобстрелвойнаРосcия
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