Появились подробности удара крылатой ракетой по Одесской области

Ночью 27 июня Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по жилому кварталу одного из приграничных сел Одесского района, в результате чего повреждены 65 домов украинцев.

Источник: Офис генпрокурора

Детали: Из 65 частных домов четыре полностью уничтожены огнем.

По предварительным данным, восемь мирных жителей получили множественные ранения, из которых двое детей – 3-х летние близнецы.

ОГП отмечает, что какие-либо военные объекты рядом отсутствуют.

По предварительным данным, обстрел совершен крылатой ракетой Х-22.

Предыстория: Ранее сообщалось, что ночью россияне нанесли ракетный удар с применением самолетов стратегической авиации Ту-22М. Было известно о шести раненых, среди которых один ребенок.