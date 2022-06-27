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Появились подробности удара крылатой ракетой по Одесской области

Роман ПетренкоПонедельник, 27 июня 2022, 13:17
Появились подробности удара крылатой ракетой по Одесской области
фото обломков крылатой ракеты, огп

Ночью 27 июня Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по жилому кварталу одного из приграничных сел Одесского района, в результате чего повреждены 65 домов украинцев.

Источник: Офис генпрокурора

Детали: Из 65 частных домов четыре полностью уничтожены огнем.

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По предварительным данным, восемь мирных жителей получили множественные ранения, из которых двое детей – 3-х летние близнецы.

ОГП отмечает, что какие-либо военные объекты рядом отсутствуют.

По предварительным данным, обстрел совершен крылатой ракетой Х-22.

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Предыстория: Ранее сообщалось, что ночью россияне нанесли ракетный удар с применением самолетов стратегической авиации Ту-22М. Было известно о шести раненых, среди которых один ребенок.

Темы: Одесская областьобстрелвойнаРосcия
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