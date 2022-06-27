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Число погибших в результате ракетного удара в Кременчуге возросло до 14

Роман Петренко, Катерина ТищенкоПонедельник, 27 июня 2022, 19:55
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Число погибших в результате ракетного удара россиян по Кременчугу возросло до 14, более 50 человек ранены.

Источник: президент Владимир Зеленский в Telegram, глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов

Детали: Около 22 часов Лунин сообщил, что количество погибших от ракетной атаки возросло до 13.

Позже Офис генпрокурора сообщил, что из-под завалов извлечены тела 13 погибших, еще один человек скончался в больнице. Всего за медицинской помощью обратились 59 человек, почти половина в тяжелом состоянии.

По словам Лунина, потребности в дополнительной крови для пострадавших в больницах нет. В результате удара ТРЦ полностью уничтожен.

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На место происшествия прибыл министр внутренних дел Денис Монастырский.

По данным секретаря СНБО Данилова, по Кременчугу выпустили две ракеты. Кроме ТРЦ, россияне попали в городской стадион.

Прямая речь Зеленского: "Оккупанты ударили ракетами по торговому центру, где было более тысячи гражданских. ТРЦ пылает, спасатели занимаются тушением пожара, количество жертв невозможно даже представить.

Никакой опасности для русской армии. Никакой стратегической ценности. Лишь попытка людей жить нормальной жизнью, что так злит оккупантов. Россия продолжает вымещать свое бессилие на обычных гражданах. Надеяться на адекватность и человечность с ее стороны бесполезно".

Предыстория: 27 июня россияне нанесли ракетные удары по торговому центру в Кременчуге, в результате чего есть погибшие.

Темы: ЗеленскийКременчугобстрелРосcия
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