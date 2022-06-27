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Удар по Кременчуку: 40 зниклих безвісти, десятки людей у тяжкому стані

Катерина ТищенкоПонеділок, 27 червня 2022, 23:10
Удар по Кременчуку: 40 зниклих безвісти, десятки людей у тяжкому стані
наслідки удару по ТРЦ Кременчука, фото Полтавської обласної прокуратури

Після ракетного удару росіян по ТРЦ Кременчука Полтавської області надійшло понад 40 заяв від громадян про зникнення їхніх рідних.

Джерело: Офіс генерального прокурора

Дослівно: "На даний час відомо про 13 загиблих, тіла яких дістали з-під завалів.

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За медичною допомогою звернулося 59 осіб, майже половина у тяжкому стані, 1 людина від отриманих травм померла в лікарні.

Наразі вже надійшло понад 40 заяв від громадян про безвісне зникнення їх рідних".

Деталі: У прокуратурі повідомили, що рятувальники продовжують розбирати уламки будівлі. Ця робота ускладнена через пожежу, заходи з локалізації якої тривають.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 27 червня росіяни завдали ударів двома ракетами по ТРЦ "Амстор" у Кременчуку, було відомо про 13 загиблих і більше 40 поранених. 

Президент Володимир Зеленський заявив, що багато відвідувачів встигли вийти з ТРЦ в Кременчуку перед тим, як туди влучили російські ракети.

Теми: КременчуквійнаОфіс генпрокурора
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