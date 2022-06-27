Удар по Кременчуку: 40 зниклих безвісти, десятки людей у тяжкому стані
Після ракетного удару росіян по ТРЦ Кременчука Полтавської області надійшло понад 40 заяв від громадян про зникнення їхніх рідних.
Джерело: Офіс генерального прокурора
Дослівно: "На даний час відомо про 13 загиблих, тіла яких дістали з-під завалів.
За медичною допомогою звернулося 59 осіб, майже половина у тяжкому стані, 1 людина від отриманих травм померла в лікарні.
Наразі вже надійшло понад 40 заяв від громадян про безвісне зникнення їх рідних".
Деталі: У прокуратурі повідомили, що рятувальники продовжують розбирати уламки будівлі. Ця робота ускладнена через пожежу, заходи з локалізації якої тривають.
Що передувало: 27 червня росіяни завдали ударів двома ракетами по ТРЦ "Амстор" у Кременчуку, було відомо про 13 загиблих і більше 40 поранених.
Президент Володимир Зеленський заявив, що багато відвідувачів встигли вийти з ТРЦ в Кременчуку перед тим, як туди влучили російські ракети.