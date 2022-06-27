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Удар по Кременчуку: 40 зниклих безвісти, десятки людей у тяжкому стані

Катерина ТищенкоПонеділок, 27 червня 2022, 23:10
наслідки удару по ТРЦ Кременчука, фото Полтавської обласної прокуратури

Після ракетного удару росіян по ТРЦ Кременчука Полтавської області надійшло понад 40 заяв від громадян про зникнення їхніх рідних.

Джерело: Офіс генерального прокурора

Дослівно: "На даний час відомо про 13 загиблих, тіла яких дістали з-під завалів.

За медичною допомогою звернулося 59 осіб, майже половина у тяжкому стані, 1 людина від отриманих травм померла в лікарні.

Наразі вже надійшло понад 40 заяв від громадян про безвісне зникнення їх рідних".

Деталі: У прокуратурі повідомили, що рятувальники продовжують розбирати уламки будівлі. Ця робота ускладнена через пожежу, заходи з локалізації якої тривають.

Що передувало: 27 червня росіяни завдали ударів двома ракетами по ТРЦ "Амстор" у Кременчуку, було відомо про 13 загиблих і більше 40 поранених. 

ВІДЕО ДНЯ

Президент Володимир Зеленський заявив, що багато відвідувачів встигли вийти з ТРЦ в Кременчуку перед тим, як туди влучили російські ракети.

Теми: КременчуквійнаОфіс генпрокурора
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