Удар по Кременчуку: 40 зниклих безвісти, десятки людей у тяжкому стані

Після ракетного удару росіян по ТРЦ Кременчука Полтавської області надійшло понад 40 заяв від громадян про зникнення їхніх рідних.

Джерело: Офіс генерального прокурора

Дослівно: "На даний час відомо про 13 загиблих, тіла яких дістали з-під завалів.

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За медичною допомогою звернулося 59 осіб, майже половина у тяжкому стані, 1 людина від отриманих травм померла в лікарні.

Наразі вже надійшло понад 40 заяв від громадян про безвісне зникнення їх рідних".

Деталі: У прокуратурі повідомили, що рятувальники продовжують розбирати уламки будівлі. Ця робота ускладнена через пожежу, заходи з локалізації якої тривають.

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Що передувало: 27 червня росіяни завдали ударів двома ракетами по ТРЦ "Амстор" у Кременчуку, було відомо про 13 загиблих і більше 40 поранених.

Президент Володимир Зеленський заявив, що багато відвідувачів встигли вийти з ТРЦ в Кременчуку перед тим, як туди влучили російські ракети.