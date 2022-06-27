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СБУ задержала николаевского коллаборанта, который собирался создать "МНР"

"Украинская правда"Понедельник, 27 июня 2022, 17:34
СБУ задержала николаевского коллаборанта, который собирался создать МНР
Фото пресс-служба СБУ

Служба безопасности Украины задержала экс-депутата горсовета Николаева, который по заданию российских спецслужб разработал концепцию так называемой "Николаевской народной республики" и "сливал" данные о ВСУ. Рассчитывал на руководящий пост в оккупационной администрации.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Как свидетельствуют имеющиеся данные, мужчина подготовил документальное, правовое и общественно-политическое обоснование для создания и функционирования фейковой республики в пределах области".

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Детали: По представлениям коллаборанта, в Николаевской области должны были заявить о выходе из состава Украины и создании так называемой "МНР". Временные рамки существования сепаратистского анклава – до окончания военной агрессии в представлении РФ. Со временем планировалось попроситься в состав России.

За "работу" россияне пообещали колобратную одну из руководящих должностей в псевдообразовании, если им удастся захватить регион.

Что предшествовало: 24 июня в оккупированном российскими войсками Херсоне взорвали автомобиль представителя пророссийской так называемой администрации области, по предварительным данным он погиб.

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Темы: войнаСБУНиколаев
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