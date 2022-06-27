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Удар по Кременчугу: 40 пропавших без вести, десятки людей в тяжелом состоянии

Катерина ТищенкоПонедельник, 27 июня 2022, 23:10
последствия удара по ТРЦ Кременчуга, фото Полтавской областной прокуратуры

После ракетного удара россиян по ТРЦ Кременчуга Полтавской области поступило более 40 заявлений граждан об исчезновении их родных.

Источник: Офис генерального прокурора

Дословно: "В настоящее время известно о 13 погибших, тела которых извлечены из-под завалов.

За медицинской помощью обратилось 59 человек, почти половина в тяжелом состоянии, 1 человек от полученных травм скончался в больнице.

В настоящее время уже поступило более 40 заявлений от граждан о безвестном исчезновении их родных".

Детали: В прокуратуре сообщили, что спасатели продолжают разбирать обломки здания. Эта работа усложнена из-за пожара, мероприятия по локализации которого продолжаются.

Что предшествовало: 27 июня россияне нанесли удары двумя ракетами по ТРЦ "Амстор" в Кременчуге, было известно о 13 погибших и более 40 раненых.

ВИДЕО ДНЯ

Президент Владимир Зеленский заявил, что многие посетители успели выйти из торгового центра в Кременчуге перед тем, как туда попали российские ракеты.

Темы: КременчугвойнаОфис генпрокурора
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