"Йде тотальне знищення жителів Луганщини росіянами" – Гайдай

будинки на Луганщині після ворожих обстрілів, фото: telegram Гайдая

Голова військової адміністрації Луганщини Сергій Гайдай повідомляє про масовані обстріли області загалом і Лисичанська зокрема.

Джерело: Гайдай у Telegram

Пряма мова: "Стало відомо ще про двох загиблих місцевих жителів. Одна із жінок померла в медзакладі Краматорська, куди її доставили два дні тому. Ще одну жінку знайшли в Лисичанську вже без ознак життя".

"Окупанти штурмують Лисичанськ із південного та південно-західного напрямків. Зараз тривають бойові дії між Вовчоярівкою та нафтопереробним заводом. Вони намагаються блокувати місто з цієї сторони та заволодіти транспортним сполученням із Донеччиною".

Деталі: За повідомленням Гайдая, російська армія продовжує нищити місто Лисичанськ.

Цілеспрямовано обстріляні три насосні станції, одна з яких розташована в Новодружеську.

Зруйновані два мости, автомобільний тунель, який з’єднував дві окремі частини міста.

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Крім того, ворог ще раз вдарив по ймовірному скупченню людей, обстрілявши територію ринку.

"Йде тотальне знищення жителів Луганщини росіянами", – зазначає Гайдай.

Також він додає, що за добу 27 червня дуже багато пошкоджень багатоповерхівок та приватних садиб.

Пошкоджень багатоповерхівок і приватних садиб за добу 27 червня дуже багато. Окремі райони Лисичанська обстріляні по декілька разів.

Керівник ВЦА повідомляє, що за можливістю будинки обстежуються на наявність жертв.

Нагадаємо: Російські війська обстріляли з "Ураганів" натовп людей, які прийшли набирати технічну воду в Лисичанську, внаслідок чого щонайменше 8 загиблих і 21 поранених.