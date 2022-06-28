"Йде тотальне знищення жителів Луганщини росіянами" – Гайдай
Голова військової адміністрації Луганщини Сергій Гайдай повідомляє про масовані обстріли області загалом і Лисичанська зокрема.
Джерело: Гайдай у Telegram
Пряма мова: "Стало відомо ще про двох загиблих місцевих жителів. Одна із жінок померла в медзакладі Краматорська, куди її доставили два дні тому. Ще одну жінку знайшли в Лисичанську вже без ознак життя".
"Окупанти штурмують Лисичанськ із південного та південно-західного напрямків. Зараз тривають бойові дії між Вовчоярівкою та нафтопереробним заводом. Вони намагаються блокувати місто з цієї сторони та заволодіти транспортним сполученням із Донеччиною".
Деталі: За повідомленням Гайдая, російська армія продовжує нищити місто Лисичанськ.
Цілеспрямовано обстріляні три насосні станції, одна з яких розташована в Новодружеську.
Зруйновані два мости, автомобільний тунель, який з’єднував дві окремі частини міста.
Крім того, ворог ще раз вдарив по ймовірному скупченню людей, обстрілявши територію ринку.
"Йде тотальне знищення жителів Луганщини росіянами", – зазначає Гайдай.
Також він додає, що за добу 27 червня дуже багато пошкоджень багатоповерхівок та приватних садиб.
Пошкоджень багатоповерхівок і приватних садиб за добу 27 червня дуже багато. Окремі райони Лисичанська обстріляні по декілька разів.
Керівник ВЦА повідомляє, що за можливістю будинки обстежуються на наявність жертв.
Нагадаємо: Російські війська обстріляли з "Ураганів" натовп людей, які прийшли набирати технічну воду в Лисичанську, внаслідок чого щонайменше 8 загиблих і 21 поранених.