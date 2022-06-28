Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

"Идет тотальное уничтожение жителей Луганщины россиянами" – Гайдай

Ольга ГлущенкоВторник, 28 июня 2022, 08:10
дома на Луганщине после вражеских обстрелов, фото: telegram Гайдая

Глава военной администрации Луганщины Сергей Гайдай сообщает о массированных обстрелах области в целом и Лисичанске в частности.

Источник: Гайдай в Telegram

Прямая речь: "Стало известно еще о двух погибших местных жителях. Одна из женщин скончалась в Краматорском медучреждении, куда ее доставили два дня назад. Еще одну женщину нашли в Лисичанске уже без признаков жизни".

"Оккупанты штурмуют Лисичанск с южного и юго-западного направлений. Сейчас продолжаются боевые действия между Волчеяровкой и нефтеперерабатывающим заводом. Они пытаются блокировать город с этой стороны и завладеть транспортным сообщением с Донетчиной".

Детали: По сообщению Гайдая, российская армия продолжает уничтожать город Лисичанск.

Целенаправленно обстреляны три насосные станции, одна из которых расположена в Новодружеске.

Разрушены два моста, автомобильный тоннель, соединявший две отдельные части города.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, враг еще раз ударил по вероятному скоплению людей, обстреляв территорию рынка.

"Идет тотальное уничтожение жителей Луганской области россиянами", – отмечает Гайдай.

Также он добавляет, что за сутки 27 июня много повреждений многоэтажек и частных усадеб.

Повреждений многоэтажек и частных усадеб в сутки 27 июня очень много. Отдельные районы Лисичанска обстреляны по несколько раз.

Руководитель ВГА сообщает, что по возможности дома обследуются на наличие жертв.

Напомним: Российские войска обстреляли из "Ураганов" толпу людей, пришедших набирать техническую воду в Лисичанске, в результате чего по меньшей мере 8 погибших и 21 раненых.

Темы: Луганская областьвойна
Главное сегодня

Резников рассказал о "масштабных планах" по приобретению "Байракторов"

В июле на АЗС исчезнут ограничения горючего "в одни руки" - Герус

обновлено, фотоИз плена оккупантов освободили 16 украинских военных и одного гражданского

Украина начинает коммерческий экспорт электроэнергии в Европу – решение ENTSO-E

Во Львовской области задержали бывшего КДБшника: корректировал ракетные удары россиян

дополненоОккупанты забрали мэра Херсона, так как он не пошел на сотрудничество – советница Колихаева

Все новости...
Луганская область
Многим раненым "Ураганом" в Лисичанске ампутировали конечности – Гайдай
Россияне обстреляли толпу в Лисичанске: 8 погибших, 21 раненых
В Северодонецке осталось до 8 тысяч гражданских, оккупанты заселяются в дома украинцев
Последние новости
17:20
В ботсаду Киева обнаружили боеприпасы времен Второй мировой
17:18
У Путина отреагировали на объявление Moody's о дефолте России
17:14
Россияне атаковали Днепр ракетами
17:07
СБУ установила двух командиров из РФ, приказавших расстрелять гражданских в Киевской области
17:05
НАТО опасается увеличения зависимости от Китая из-за отказа от нефти и газа из РФ
17:04
Украинские военные уже осваивают системы ПВО NASAMS – СМИ
17:04
Подоляк ответил Пескову: Не Украина начала войну, чтобы заканчивать ее "по приказу"
16:55
Nissan приостановил производство в России на шесть месяцев
16:50
Жены военных из Бурятии просят вернуть мужей из Украины: истощены морально и физически
16:48
Страны G7 рассмотрят ограничение цен для российской нефти
Все новости...