"Идет тотальное уничтожение жителей Луганщины россиянами" – Гайдай

дома на Луганщине после вражеских обстрелов, фото: telegram Гайдая

Глава военной администрации Луганщины Сергей Гайдай сообщает о массированных обстрелах области в целом и Лисичанске в частности.

Источник: Гайдай в Telegram

Прямая речь: "Стало известно еще о двух погибших местных жителях. Одна из женщин скончалась в Краматорском медучреждении, куда ее доставили два дня назад. Еще одну женщину нашли в Лисичанске уже без признаков жизни".

"Оккупанты штурмуют Лисичанск с южного и юго-западного направлений. Сейчас продолжаются боевые действия между Волчеяровкой и нефтеперерабатывающим заводом. Они пытаются блокировать город с этой стороны и завладеть транспортным сообщением с Донетчиной".

Детали: По сообщению Гайдая, российская армия продолжает уничтожать город Лисичанск.

Целенаправленно обстреляны три насосные станции, одна из которых расположена в Новодружеске.

Разрушены два моста, автомобильный тоннель, соединявший две отдельные части города.

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Кроме того, враг еще раз ударил по вероятному скоплению людей, обстреляв территорию рынка.

"Идет тотальное уничтожение жителей Луганской области россиянами", – отмечает Гайдай.

Также он добавляет, что за сутки 27 июня много повреждений многоэтажек и частных усадеб.

Повреждений многоэтажек и частных усадеб в сутки 27 июня очень много. Отдельные районы Лисичанска обстреляны по несколько раз.

Руководитель ВГА сообщает, что по возможности дома обследуются на наличие жертв.

Напомним: Российские войска обстреляли из "Ураганов" толпу людей, пришедших набирать техническую воду в Лисичанске, в результате чего по меньшей мере 8 погибших и 21 раненых.