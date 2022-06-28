"Идет тотальное уничтожение жителей Луганщины россиянами" – Гайдай
Глава военной администрации Луганщины Сергей Гайдай сообщает о массированных обстрелах области в целом и Лисичанске в частности.
Источник: Гайдай в Telegram
Прямая речь: "Стало известно еще о двух погибших местных жителях. Одна из женщин скончалась в Краматорском медучреждении, куда ее доставили два дня назад. Еще одну женщину нашли в Лисичанске уже без признаков жизни".
"Оккупанты штурмуют Лисичанск с южного и юго-западного направлений. Сейчас продолжаются боевые действия между Волчеяровкой и нефтеперерабатывающим заводом. Они пытаются блокировать город с этой стороны и завладеть транспортным сообщением с Донетчиной".
Детали: По сообщению Гайдая, российская армия продолжает уничтожать город Лисичанск.
Целенаправленно обстреляны три насосные станции, одна из которых расположена в Новодружеске.
Разрушены два моста, автомобильный тоннель, соединявший две отдельные части города.
Кроме того, враг еще раз ударил по вероятному скоплению людей, обстреляв территорию рынка.
"Идет тотальное уничтожение жителей Луганской области россиянами", – отмечает Гайдай.
Также он добавляет, что за сутки 27 июня много повреждений многоэтажек и частных усадеб.
Повреждений многоэтажек и частных усадеб в сутки 27 июня очень много. Отдельные районы Лисичанска обстреляны по несколько раз.
Руководитель ВГА сообщает, что по возможности дома обследуются на наличие жертв.
Напомним: Российские войска обстреляли из "Ураганов" толпу людей, пришедших набирать техническую воду в Лисичанске, в результате чего по меньшей мере 8 погибших и 21 раненых.