Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В ОП відповіли Медведєву: Україна була, є і буде

Ірина БалачукСереда, 15 червня 2022, 15:43
В ОП відповіли Медведєву: Україна була, є і буде
Дмитро Медведєв. Фото Lenta.ru

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна була, є й буде, а от де буде за 2 роки "маленька людина з великими комплексами" заступник голови російського Радбезу Дмитро Медведєв – невідомо.

Джерело: Подоляк у Twitter

Пряма мова Подоляка: "Україна була, є й буде. Де буде Д. Медведєв за 2 роки – питання".

Реклама:

Деталі: Радник голови Офісу президента назвав Медведєва обличчям російського імперіалізму і "маленькою людиною з великими комплексами, єдина можливість якої привернути до себе увагу та самоствердитися – бризнути отрутою в бік України чи погрожувати світу".

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ

Теми: УкраїнаМедведєвРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Сі Цзіньпін та Путін обговорили війну Росії проти України
Відставного розвідника генерал-майора РФ знайшли мертвим - росЗМІ
Окупанти вдарили по житловому кварталу Миколаєва: є руйнування і поранений
Філігранна робота арти: нацвардійці знищили російський РЕБ
Останні новини
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
Усі новини...
Реклама: