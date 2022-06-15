В ОП відповіли Медведєву: Україна була, є і буде

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна була, є й буде, а от де буде за 2 роки "маленька людина з великими комплексами" заступник голови російського Радбезу Дмитро Медведєв – невідомо.

Джерело: Подоляк у Twitter

Пряма мова Подоляка: "Україна була, є й буде. Де буде Д. Медведєв за 2 роки – питання".

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Деталі: Радник голови Офісу президента назвав Медведєва обличчям російського імперіалізму і "маленькою людиною з великими комплексами, єдина можливість якої привернути до себе увагу та самоствердитися – бризнути отрутою в бік України чи погрожувати світу".

Якби 🇷🇺 імперіалізм мав обличчя, це був би #Медведєв. Маленька людина з великими комплексами, єдина можливість якої привернути до себе увагу та самоствердитися – бризнути отрутою в бік України чи погрожувати світу. Україна була, є й буде. Де буде Д. Медведєв за 2 роки – питання. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 15, 2022

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