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В ОП відповіли Медведєву: Україна була, є і буде

Ірина БалачукСереда, 15 червня 2022, 15:43
Дмитро Медведєв. Фото Lenta.ru

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна була, є й буде, а от де буде за 2 роки "маленька людина з великими комплексами" заступник голови російського Радбезу Дмитро Медведєв – невідомо.

Джерело: Подоляк у Twitter

Пряма мова Подоляка: "Україна була, є й буде. Де буде Д. Медведєв за 2 роки – питання".

Деталі: Радник голови Офісу президента назвав Медведєва обличчям російського імперіалізму і "маленькою людиною з великими комплексами, єдина можливість якої привернути до себе увагу та самоствердитися – бризнути отрутою в бік України чи погрожувати світу".

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Теми: УкраїнаМедведєвРосія
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