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Медведев заявил, что любую попытку "посягнуть" на Крым РФ расценит как объявление войны

Валентина РоманенкоВторник, 28 июня 2022, 10:26

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что попытки посягнуть на оккупированный РФ полуостров Крым будут рассматриваться как объявление войны Российской Федерации.

Источник: Медведев в интервью газете "Аргументы и факты"

Детали: По словам представителя российской власти, присоединение Швеции и Финляндии к НАТО "ничем особенно новым России не грозит".

Тогда как, мол, Украина в НАТО – "на порядок опаснее из-за "наличия неурегулированных территориальных споров".

Прямая речь: "Для нас Крым — часть России. И это — навсегда. Любая попытка посягнуть на Крым — это объявление войны нашей стране. И если это делает страна, входящая в НАТО, — это конфликт со всем Североатлантическим альянсом. Третья мировая война. Тотальная катастрофа".

Напомним: Медведев поставил под сомнение существование в будущем Украины, против которой Россия ведет войну.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина была, есть и будет, а вот где будет через 2 года "маленький человек с большими комплексами" Медведев – неизвестно.

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Темы: КрымоккупацияРосcиявойна
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