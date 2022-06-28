Медведев заявил, что любую попытку "посягнуть" на Крым РФ расценит как объявление войны

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что попытки посягнуть на оккупированный РФ полуостров Крым будут рассматриваться как объявление войны Российской Федерации.

Источник: Медведев в интервью газете "Аргументы и факты"

Детали: По словам представителя российской власти, присоединение Швеции и Финляндии к НАТО "ничем особенно новым России не грозит".

Тогда как, мол, Украина в НАТО – "на порядок опаснее из-за "наличия неурегулированных территориальных споров".

Прямая речь: "Для нас Крым — часть России. И это — навсегда. Любая попытка посягнуть на Крым — это объявление войны нашей стране. И если это делает страна, входящая в НАТО, — это конфликт со всем Североатлантическим альянсом. Третья мировая война. Тотальная катастрофа".

Напомним: Медведев поставил под сомнение существование в будущем Украины, против которой Россия ведет войну.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина была, есть и будет, а вот где будет через 2 года "маленький человек с большими комплексами" Медведев – неизвестно.