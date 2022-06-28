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Слідство має імена льотчиків РФ, які вдарили по ТЦ у Кременчуку - глава МВС

Валентина РоманенкоВівторок, 28 червня 2022, 11:33
фото ДСНС

Українські правоохоронці вже вирахували російських льотчиків, які здійснили ракетний удар по торговельному центру у Кременчуці Полтавської області, і забрали життя як мінімум 18 людей.

Джерело: очільник МВС Денис Монастирський на брифінгу на місці події

Пряма мова: "Аналітики Служби безпеки України і Національної поліції встановили, який саме полк (російської) авіації здійснив цей злочин. Вже є перші імена льотчиків, які злітали на Ту-22 і здійснили фатальні постріли".

Деталі: Прізвищ Монастирський наразі не назвав.

Наразі в Кременчуці є 18 загиблих, 21 особа вважається зниклою без вісти. 27 червня до лікарні звернулися 59 поранених, 25 було госпіталізовано, 1 людина померла в лікарні.

Більшість тіл не є впізнаними, тому що дуже обгоріли, пояснив очільник МВС. Ідентифікація буде залежати від того, як швидко родичі зниклих осіб здадуть ДНК. Монастирський при цьому зазначив, що у Кременчук привезли спеціальну криміналістичну лабораторію.

За словами міністра, розбір подібних завалів зазвичай триває близько тижня, але рятувальники будуть намагатися розібрати до ранку середи. Тоді можна буде говорити про кінцеву цифру загиблих.

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Щодо інформації про "тисячу людей" Монастирський потлумачив, що така кількість відвідувачів могла перебувати на території торговельного центру. Вважається, що більшість людей змогла вийти з ТЦ після того, як включилася повітряна тривога.

Очільник МВС наголосив, що це був цілеспрямований удар по соціальній інфраструктурі, оскільки в радіусі 5 кілометрів поблизу немає жодного військового об’єкту.

Що передувало: 27 червня росіяни завдалиракетного удару по ТЦ "Амстор" у Кременчуку. Виникла масштабна пожежа. Торговлельний центр знищено.

Речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат уточнив "Українській правді", що удару по Кременчуку Росія завдала ракетою Х-22, випущеною з дальнього бомбардувальника Ту-22М3 з боку Курська.

Теми: КременчуквійнаМВС
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