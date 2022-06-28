У следствия есть имена летчиков РФ, выпустивших ракету по ТЦ в Кременчуге - глава МВД

Украинские правоохранители уже вычислили российских летчиков, совершивших ракетный удар по торговому центру в Кременчуге Полтавской области, который унес жизни как минимум 18 человек.

Источник: глава МВД Денис Монастырский на брифинге на месте происшествия

Прямая речь: "Аналитики Службы безопасности Украины и Национальной полиции установили, какой именно полк (российской) авиации совершил это преступление. Уже есть первые имена летчиков, которые взлетали на Ту-22 и совершили роковые выстрелы".

Детали: Фамилий Монастырский пока не назвал.

Сейчас в Кременчуге 18 погибших, 21 человек считается пропавшим без вести. 27 июня в больницу обратились 59 раненых, 25 были госпитализированы, 1 человек скончался в больнице.

Большинство тел не опознаны, потому что очень обгорели, пояснил глава МВД. Идентификация будет зависеть от того, как скоро родственники пропавших лиц сдадут ДНК. Монастырский отметил, что в Кременчуг привезли специальную криминалистическую лабораторию.

По словам министра, разбор подобных завалов обычно длится около недели, но спасатели будут пытаться разобрать до утра среды. Тогда можно будет говорить о конечной цифре погибших.

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Относительно информации о "тысяче людей" Монастырский объяснил, что такое количество посетителей могло находиться на территории торгового центра. Считается, что большинство людей смогли выйти из ТЦ после того, как включилась воздушная тревога.

Глава МВД подчеркнул, что это был целенаправленный удар по социальной инфраструктуре, поскольку в радиусе 5 километров поблизости нет ни одного военного объекта.

Что предшествовало: 27 июня россияне нанесли ракетный удар по ТЦ "Амстор" в Кременчуге. Возник масштабный пожар. Торговый центр уничтожен.

Спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат уточнил "Украинской правде", что удар по Кременчугу Россия нанесла ракетой Х-22, выпущенной с дальнего бомбардировщика Ту-22М3 со стороны Курска.