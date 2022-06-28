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Окупанти забрали мера Херсона, бо він не пішов на співпрацю – радниця Колихаєва

Олена РощінаВівторок, 28 червня 2022, 11:55
Окупанти забрали мера Херсона, бо він не пішов на співпрацю – радниця Колихаєва
Ігор Колихаєв, фото з його Facebook

Російські окупанти викрали міського голову Херсона Ігоря Колихаєва, провівши обшук на його робочому місці.

Джерело: радниця голови Херсона Галина Ляшевська

Пряма мова: "Вони забрали Колихаєва Ігоря".

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Деталі: Ігор Колихаєв залишався у Херсоні попри окупацію. Він казав, що виконує свій обов'язок перед виборцями.

Пізніше Ляшевська повідомила, що вранці 28 червня Ігор Колихаєв приїхав до однієї з комунальних установ, де працювали співробітники міськвиконкому, які залишилися в місті.

Пряма мова: "Щойно він вийшов із машини, його одразу затримали озброєні Росгвардії і, швидше за все, ФСБ.

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Вони вилучили жорсткі диски із комп'ютерів, розкрили всі сейфи, шукали документи. Весь цей час Колихаєва тримали в окремому кабінеті в кайданках під озброєною охороною.

Після обшуку Колихаєва посадили в автобус Z та вивезли.

Впевнена, що арешт Колихаєва пов'язаний із його відмовою співпрацювати з окупаційною владою. Кілька днів тому Колихаєв отримав листа від "новопризначеного" мера, де той запрошував його обговорити майбутню "організацію взаємодії". За відмову від зустрічі погрожував арештом. Колихаєв не пішов.

Ми всі в небезпеці. Усі під ударом. Я побоююся за життя Ігоря Колихаєва".

 
Ігор Колихаєв

Цьому передувало: Росіяни викрадають проукраїнських активістів та діячів на окупованих територіях. 

27 червня обласна адміністрація повідомляла, що на Херсонщині побільшало викрадень мирних жителів, зокрема, чоловіків.

Минулого тижня російські військові відпустили з полону проректора Херсонського державного університету Максима Вінника.

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Теми: Херсонокупаціямісцева влада
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