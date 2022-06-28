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Окупанти забрали мера Херсона, бо він не пішов на співпрацю – радниця Колихаєва

Олена РощінаВівторок, 28 червня 2022, 11:55
Ігор Колихаєв, фото з його Facebook

Російські окупанти викрали міського голову Херсона Ігоря Колихаєва, провівши обшук на його робочому місці.

Джерело: радниця голови Херсона Галина Ляшевська

Пряма мова: "Вони забрали Колихаєва Ігоря".

Деталі: Ігор Колихаєв залишався у Херсоні попри окупацію. Він казав, що виконує свій обов'язок перед виборцями.

Пізніше Ляшевська повідомила, що вранці 28 червня Ігор Колихаєв приїхав до однієї з комунальних установ, де працювали співробітники міськвиконкому, які залишилися в місті.

Пряма мова: "Щойно він вийшов із машини, його одразу затримали озброєні Росгвардії і, швидше за все, ФСБ.

Вони вилучили жорсткі диски із комп'ютерів, розкрили всі сейфи, шукали документи. Весь цей час Колихаєва тримали в окремому кабінеті в кайданках під озброєною охороною.

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Після обшуку Колихаєва посадили в автобус Z та вивезли.

Впевнена, що арешт Колихаєва пов'язаний із його відмовою співпрацювати з окупаційною владою. Кілька днів тому Колихаєв отримав листа від "новопризначеного" мера, де той запрошував його обговорити майбутню "організацію взаємодії". За відмову від зустрічі погрожував арештом. Колихаєв не пішов.

Ми всі в небезпеці. Усі під ударом. Я побоююся за життя Ігоря Колихаєва".

 
Ігор Колихаєв

Цьому передувало: Росіяни викрадають проукраїнських активістів та діячів на окупованих територіях. 

27 червня обласна адміністрація повідомляла, що на Херсонщині побільшало викрадень мирних жителів, зокрема, чоловіків.

Минулого тижня російські військові відпустили з полону проректора Херсонського державного університету Максима Вінника.

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Теми: Херсонокупаціямісцева влада
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