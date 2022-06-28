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Оккупанты забрали мэра Херсона, так как он не пошел на сотрудничество – советница Колихаева

Елена РощинаВторник, 28 июня 2022, 11:55
Игорь Колыхаев, фото из его Facebook

Российские оккупанты похитили городского главу Херсона Игоря Колыхаева, проведя обыск на его рабочем месте.

Источник: советница главы Херсона Галина Ляшевская

Прямая речь: "Они забрали Колыхаева Игоря". 

Детали: Игорь Колыхаев оставался в Херсоне, несмотря на оккупацию. Он говорил, что исполняет свой долг перед избирателями.

Позже Ляшевская сообщила, что утром 28 июня Игорь Колыхаев приехал в одно из коммунальных учреждений, где работали оставшиеся сотрудники горисполкома. 

Прямая речь: "Как только он вышел из машины, его сразу задержали вооруженные Росгвардии и, скорее всего, ФСБ. 

Они изъяли жёсткие диски с компьютеров, вскрыли все сейфы, искали документы. Всё это время Колыхаева держали в отдельном кабинете в наручниках под вооружённой охраной. 

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После обыска Колыхаева посадили в автобус Z и увезли.

Уверена, что арест Колыхаева связан с его отказом сотрудничать с оккупационными властями. Несколько дней назад Колыхаев получил письмо от "новоназначенного" мэра, где тот приглашал его обсудить будущую "организацию взаимодействия". За отказ от встречи пригрозил арестом. Колыхаев не пошёл.

Мы все в опасности. Все под ударом. Я опасаюсь за жизнь Игоря Колыхаева".

 
Игорь Колыхаев

Этому предшествовало: Россияне похищают проукраинских активистов и деятелей на оккупированных территориях.

27 июня областная администрация сообщала, что в Херсонской области стало больше похищений мирных жителей, в частности, мужчин.

На прошлой неделе российские военные отпустили из плена проректора Херсонского государственного университета Максима Винника.

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Темы: Херсоноккупацияместная власть
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