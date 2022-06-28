Брешуть і не червоніють: Росія озвучила свою версію удару по Кременчуку

У російських військових вже стало звичкою виправдовувати брехнею свої злочини проти мирного населення України. На другий день після удару по ТЦ "Амстор" у Кременчуці, де знаходились сотні людей, Міністерство оборони РФ вигадало нові фейки щодо скоєного злочину російськими загарбниками.

Джерело: Міноборони РФ у Telegram

Деталі: Російське військове відомство, як зазвичай, намагається зняти відповідальність зі свої військових за обстріли житлових кварталів і вбивство громадян.

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Зокрема, в Росії запропонували два злочинних брехливих твердження. Що, по-перше, начебто били по ангарам зі зброєю, яка надійшла з Європи та США. А, по-друге, що ТЦ, який начебто загорівся від детонації снарядів, не працював і людей там не було.

Проте, як зазначив голова МВС України Денис Монастирський, військових об'єктів навколо ТЦ "Амстор" в Кременчуку в радіусі 5 км не було.

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