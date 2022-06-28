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Брешуть і не червоніють: Росія озвучила свою версію удару по Кременчуку

"Українська правда"Вівторок, 28 червня 2022, 12:18
Фото ДСНС

У російських військових вже стало звичкою виправдовувати брехнею свої злочини проти мирного населення України. На другий день після удару по ТЦ "Амстор" у Кременчуці, де знаходились сотні людей, Міністерство оборони РФ вигадало нові фейки щодо скоєного злочину російськими загарбниками.

Джерело: Міноборони РФ у Telegram

Деталі: Російське військове відомство, як зазвичай, намагається зняти відповідальність зі свої військових за обстріли житлових кварталів і вбивство громадян.

Зокрема, в Росії запропонували два злочинних брехливих твердження. Що, по-перше, начебто били по ангарам зі зброєю, яка надійшла з Європи та США. А, по-друге, що ТЦ, який начебто загорівся від детонації снарядів, не працював і людей там не було.

Проте, як зазначив голова МВС України Денис Монастирський, військових об'єктів навколо ТЦ "Амстор" в Кременчуку в радіусі 5 км не було.

Що було раніше:

  • 27 червня росіяни завдали ударів двома ракетами по ТЦ "Амстор" у Кременчуку. Внаслідок удару кількість загиблих наразі складає 18 осіб, 36 людей вважаються зниклими безвісти.
  • Речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат уточнив "Українській правді", що удару по Кременчуку Росія завдала ракетою Х-22, випущеною з дальнього бомбардувальника Ту-22М3 з боку Курська.
  • Українські правоохоронці вже вирахували російських льотчиків, які здійснили ракетний удар по торговельному центру у Кременчуці Полтавської області

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Теми: війнаКременчук
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