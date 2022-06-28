Врут и не краснеют: Россия озвучила свою версию удара по Кременчугу

У российских военных уже стало привычкой оправдывать ложью свои преступления против мирного населения Украины. На второй день после удара по ТЦ "Амстор" в Кременчуге, где находились сотни человек, Министерство обороны РФ придумало новые фейки относительно совершенного преступления российскими захватчиками.

Источник: Минобороны РФ в Telegram

Детали: Российское военное ведомство, как обычно, пытается снять ответственность со своих военных за обстрелы жилых кварталов и убийство граждан.

В частности, в России предложили два преступных лживых утверждения. Что, во-первых, якобы били по ангарам с оружием, поступившим из Европы и США. А во-вторых, что ТЦ, который якобы загорелся от детонации снарядов, не работал, и людей там не было.

Однако, как отметил глава МВД Украины Денис Монастырский, военных объектов вокруг ТЦ "Амстор" в Кременчуге в радиусе 5 км не было.

Что предшествовало:

27 июня россияне нанесли удары двумя ракетами по ТЦ "Амстор" в Кременчуге. В результате удара количество погибших сейчас составляет 18 человек, 36 человек считаются пропавшими без вести.

Спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат уточнил "Украинской правде", что удар по Кременчугу Россия нанесла ракетой Х-22, выпущенной с дальнего бомбардировщика Ту-22М3 со стороны Курска.

Украинские правоохранители уже вычислили российских летчиков, совершивших ракетный удар по торговому центру в Кременчуге Полтавской области