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Врут и не краснеют: Россия озвучила свою версию удара по Кременчугу

"Украинская правда"Вторник, 28 июня 2022, 12:18
Фото ГСЧС

У российских военных уже стало привычкой оправдывать ложью свои преступления против мирного населения Украины. На второй день после удара по ТЦ "Амстор" в Кременчуге, где находились сотни человек, Министерство обороны РФ придумало новые фейки относительно совершенного преступления российскими захватчиками.

Источник: Минобороны РФ в Telegram

Детали: Российское военное ведомство, как обычно, пытается снять ответственность со своих военных за обстрелы жилых кварталов и убийство граждан.

В частности, в России предложили два преступных лживых утверждения. Что, во-первых, якобы били по ангарам с оружием, поступившим из Европы и США. А во-вторых, что ТЦ, который якобы загорелся от детонации снарядов, не работал, и людей там не было.

Однако, как отметил глава МВД Украины Денис Монастырский, военных объектов вокруг ТЦ "Амстор" в Кременчуге в радиусе 5 км не было.

Что предшествовало:

  • 27 июня россияне нанесли удары двумя ракетами по ТЦ "Амстор" в Кременчуге. В результате удара количество погибших сейчас составляет 18 человек, 36 человек считаются пропавшими без вести.
  • Спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат уточнил "Украинской правде", что удар по Кременчугу Россия нанесла ракетой Х-22, выпущенной с дальнего бомбардировщика Ту-22М3 со стороны Курска.
  • Украинские правоохранители уже вычислили российских летчиков, совершивших ракетный удар по торговому центру в Кременчуге Полтавской области

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Темы: войнаКременчуг
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