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Резніков розповів про "масштабні плани" з придбання "Байрактарів"

Вівторок, 28 червня 2022, 15:35
Резніков розповів про масштабні плани з придбання Байрактарів
Фото Facebook Олексія Резнікова

З початку російської агресії ЗСУ вже отримали до півсотні турецьких беспілотників "Байрактар". Міноборони замовило ще десятки бойових БПЛА, які надійдуть військовим.

Джерело: міністр оборони Олексій Резніков у Facebook.

Пряма мова Резнікова: "Тільки з 24 лютого Міноборони поставило на озброєння наших військових до півсотні "літачків". Ще кілька вже законтарктовані та оплачені МОУ і ми очікуємо їх вже у липні".

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Деталі: За словами міністра, завод "Baykar Makina" отримав від Міноборони замовлення на вироблення десятків беспілотників для потреб захисників.

Резніков додав, що на сьогодні "Байрактар" - це поважний член "клубу амуніції" українських ЗСУ.

Що було раніше

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  • Телеведучий і волонтер Сергій Притула та блогер Ігор Лаченков відкрили збір коштів, в якому попросили українців зібрати 450 млн гривень на три БПЛА Bayraktar. Проте українці впоралися за 3 доби, зібравши на чотири безпілотники із запланованих трьох.
  • Виробника безпілотників "Байрактар" зворушила солідарність українців щодо збору коштів, тому він вирішив передати безпілотники безкоштовно.

Теми: війнабайрактарРезніков
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