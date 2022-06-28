Резніков розповів про "масштабні плани" з придбання "Байрактарів"
Вівторок, 28 червня 2022, 15:35
З початку російської агресії ЗСУ вже отримали до півсотні турецьких беспілотників "Байрактар". Міноборони замовило ще десятки бойових БПЛА, які надійдуть військовим.
Джерело: міністр оборони Олексій Резніков у Facebook.
Пряма мова Резнікова: "Тільки з 24 лютого Міноборони поставило на озброєння наших військових до півсотні "літачків". Ще кілька вже законтарктовані та оплачені МОУ і ми очікуємо їх вже у липні".
Деталі: За словами міністра, завод "Baykar Makina" отримав від Міноборони замовлення на вироблення десятків беспілотників для потреб захисників.
Резніков додав, що на сьогодні "Байрактар" - це поважний член "клубу амуніції" українських ЗСУ.
Що було раніше:
- Телеведучий і волонтер Сергій Притула та блогер Ігор Лаченков відкрили збір коштів, в якому попросили українців зібрати 450 млн гривень на три БПЛА Bayraktar. Проте українці впоралися за 3 доби, зібравши на чотири безпілотники із запланованих трьох.
- Виробника безпілотників "Байрактар" зворушила солідарність українців щодо збору коштів, тому він вирішив передати безпілотники безкоштовно.
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