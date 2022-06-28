Резников рассказал о "масштабных планах" по приобретению "Байракторов"

С начала российской агрессии ВСУ уже получили около полусотни турецких беспилотников "Байрактар". Минобороны заказало еще десятки боевых БПЛА, которые поступят военным.

Источник: министр обороны Алексей Резников в Facebook.

Прямая речь Резникова: "Только с 24 февраля Минобороны поставило на вооружение наших военных до полусотни "самолетиков". Еще несколько уже законтарктованы и оплачены МОУ и мы ожидаем их уже в июле".

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Детали: По словам министра, завод "Baykar Makina" получил от Минобороны заказы на производство десятков беспилотников для нужд защитников.

Резников добавил, что сегодня "Байрактар" - это уважаемый член "клуба амуниции" украинских ВСУ.

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