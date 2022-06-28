Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Резников рассказал о "масштабных планах" по приобретению "Байракторов"

Вторник, 28 июня 2022, 15:35
Резников рассказал о масштабных планах по приобретению Байракторов
Фото Facebook Алексея Резникова

С начала российской агрессии ВСУ уже получили около полусотни турецких беспилотников "Байрактар". Минобороны заказало еще десятки боевых БПЛА, которые поступят военным.

Источник: министр обороны Алексей Резников в Facebook.

Прямая речь Резникова: "Только с 24 февраля Минобороны поставило на вооружение наших военных до полусотни "самолетиков". Еще несколько уже законтарктованы и оплачены МОУ и мы ожидаем их уже в июле".

Реклама:

Детали: По словам министра, завод "Baykar Makina" получил от Минобороны заказы на производство десятков беспилотников для нужд защитников.

Резников добавил, что сегодня "Байрактар" - это уважаемый член "клуба амуниции" украинских ВСУ.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Телеведущий и волонтер Сергей Притула и блогер Игорь Лаченков открыли сбор средств, в котором попросили украинцев собрать 450 млн. гривен на три БПЛА Bayraktar. Однако украинцы справились за 3 суток, собрав на четыре беспилотника из запланированных троих.
  • Производителя беспилотников "Байрактар" растрогала солидарность украинцев по сбору средств, поэтому он решил передать беспилотники бесплатно.

Темы: войнабайрактарРезников
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
война
"Садимся в лодки по 10 человек. А над нами летают российские СУшки". Командир спецподразделения ГУР Торкотюк об операциях в Черном море
Оккупанты заявляют о взрывах в районе Севастопольской бухты
После разрушения самолетов в аэропорту Пскова отменены все рейсы
Последние новости
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
Все новости...
Реклама: