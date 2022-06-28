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Резников рассказал о "масштабных планах" по приобретению "Байракторов"

Вторник, 28 июня 2022, 15:35
Фото Facebook Алексея Резникова

С начала российской агрессии ВСУ уже получили около полусотни турецких беспилотников "Байрактар". Минобороны заказало еще десятки боевых БПЛА, которые поступят военным.

Источник: министр обороны Алексей Резников в Facebook.

Прямая речь Резникова: "Только с 24 февраля Минобороны поставило на вооружение наших военных до полусотни "самолетиков". Еще несколько уже законтарктованы и оплачены МОУ и мы ожидаем их уже в июле".

Детали: По словам министра, завод "Baykar Makina" получил от Минобороны заказы на производство десятков беспилотников для нужд защитников.

Резников добавил, что сегодня "Байрактар" - это уважаемый член "клуба амуниции" украинских ВСУ.

Что предшествовало:

  • Телеведущий и волонтер Сергей Притула и блогер Игорь Лаченков открыли сбор средств, в котором попросили украинцев собрать 450 млн. гривен на три БПЛА Bayraktar. Однако украинцы справились за 3 суток, собрав на четыре беспилотника из запланированных троих.
  • Производителя беспилотников "Байрактар" растрогала солидарность украинцев по сбору средств, поэтому он решил передать беспилотники бесплатно.

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Темы: войнабайрактарРезников
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