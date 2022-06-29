У Росії заявляють, що не обмінюватимуть українських полонених
Середа, 29 червня 2022, 06:01
У Росії заявили, що вирішили не обмінювати українських військовополонених.
Джерело: голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін, якого цитує "Фонтанка"
Пряма мова: "Вирішили не віддавати їх, погодили, де належить. А то вони думали: "здамося і до родин". Ні, до ізоляторів тимчасового тримання, до СІЗО".
Деталі: Бастрикін заявив, що 2 тисячі українських полонених прибули "вчора".
Що передувало: Керівник української розвідки Кирило Буданов, котрий відповідає за обмін українських захисників із "Азовсталі", сказав, що "у найближий час" сподівається звільнити "значиму кількість" українських полонених.
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