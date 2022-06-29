У Росії заявляють, що не обмінюватимуть українських полонених

У Росії заявили, що вирішили не обмінювати українських військовополонених.

Джерело: голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін, якого цитує "Фонтанка"

Пряма мова: "Вирішили не віддавати їх, погодили, де належить. А то вони думали: "здамося і до родин". Ні, до ізоляторів тимчасового тримання, до СІЗО".

Деталі: Бастрикін заявив, що 2 тисячі українських полонених прибули "вчора".

Що передувало: Керівник української розвідки Кирило Буданов, котрий відповідає за обмін українських захисників із "Азовсталі", сказав, що "у найближий час" сподівається звільнити "значиму кількість" українських полонених.