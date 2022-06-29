В России заявляют, что не будут обменивать украинских пленных

В России заявили, что решили не обменивать украинских военнопленных.

Источник: глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, которого цитирует "Фонтанка"

Прямая речь: "Решили не отдавать их, согласовали, где положено. А то они думали: "сдадимся и в семьи". Нет, в изоляторы временного содержания, в СИЗО".

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Детали: Бастрыкин заявил, что 2 тысячи украинских пленных прибыли "вчера".

Что предшествовало: Руководитель украинской разведки Кирилл Буданов, отвечающий за обмен украинских защитников из "Азовстали", сказал, что "в ближайшее время" надеется освободить "значительное количество" украинских пленных.