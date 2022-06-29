Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В России заявляют, что не будут обменивать украинских пленных

Анастасия КалатурСреда, 29 июня 2022, 06:01
В России заявляют, что не будут обменивать украинских пленных
ФОТО: GETTY

В России заявили, что решили не обменивать украинских военнопленных.

Источник: глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, которого цитирует "Фонтанка"

Прямая речь: "Решили не отдавать их, согласовали, где положено. А то они думали: "сдадимся и в семьи". Нет, в изоляторы временного содержания, в СИЗО".

Реклама:

Детали: Бастрыкин заявил, что 2 тысячи украинских пленных прибыли "вчера".

Что предшествовало: Руководитель украинской разведки Кирилл Буданов, отвечающий за обмен украинских защитников из "Азовстали", сказал, что "в ближайшее время" надеется освободить "значительное количество" украинских пленных.

Темы: РосcияпленныевойнаУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Росcия
Президент Чехии: Победу России нельзя допустить, поддержка Украины критически важна
В центре Москвы загорелись склады с имуществом российской железной дороги
Россиян и белорусов допустили к международным турнирам по бадминтону
Последние новости
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
Все новости...
Реклама: