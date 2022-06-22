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Буданов натякнув, що частина захисників із "Азовсталі" скоро може повернутися додому

Мазуренко Альона Середа, 22 червня 2022, 23:44
фото: Дмитро Ларін, УП

Керівник української розвідки Кирило Буданов, котрий відповідає за обмін українських захисників із "Азовсталі", сказав, що "у найближий час" сподівається звільнити "значиму кількість" українських полонених.

Джерело: Буданов в ефірі телемарафону

Пряма мова на питання про захисників Маріуполя: "Про долю майже усіх (українських військовополонених - ред.) нам чітко відомо. Ми займаємось визволенням їх із полону. Сподіваюсь, що у найближчий термін багато хто побачить своїх близьких вже вдома...

У найближчий час ми сподіваємося звільнити більш-менш значиму кількість наших полонених і про це одразу повідомлять у ЗМІ".

Деталі: За його словами, про конкретну дату обміну говорити зарано.

Він додав, що мова не йде про один великий обмін: "Мова йде про поетапний обмін цими полоненими. Це не буде обмін за один раз. Буде кілька етапів. Невеликі обміни йдуть постійно".

За словами керівника ГУР, найскладніше домовлятися про обмін керівників українських захисників, котрі були на "Азовсталі": "Щодо рядового складу - набагато легше йдуть питання. Коли йдеться про керівників підрозділів, зрозуміло, що це набагато складніше".

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Буданов також сказав, що знає точну кількість українців у російському полоні та росіян в українському, але озвучувати цифри він не став.

Передісторія: 

Теми: Азов Маріупольобмінполонені
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