Буданов натякнув, що частина захисників із "Азовсталі" скоро може повернутися додому
Керівник української розвідки Кирило Буданов, котрий відповідає за обмін українських захисників із "Азовсталі", сказав, що "у найближий час" сподівається звільнити "значиму кількість" українських полонених.
Джерело: Буданов в ефірі телемарафону
Пряма мова на питання про захисників Маріуполя: "Про долю майже усіх (українських військовополонених - ред.) нам чітко відомо. Ми займаємось визволенням їх із полону. Сподіваюсь, що у найближчий термін багато хто побачить своїх близьких вже вдома...
У найближчий час ми сподіваємося звільнити більш-менш значиму кількість наших полонених і про це одразу повідомлять у ЗМІ".
Деталі: За його словами, про конкретну дату обміну говорити зарано.
Він додав, що мова не йде про один великий обмін: "Мова йде про поетапний обмін цими полоненими. Це не буде обмін за один раз. Буде кілька етапів. Невеликі обміни йдуть постійно".
За словами керівника ГУР, найскладніше домовлятися про обмін керівників українських захисників, котрі були на "Азовсталі": "Щодо рядового складу - набагато легше йдуть питання. Коли йдеться про керівників підрозділів, зрозуміло, що це набагато складніше".
Буданов також сказав, що знає точну кількість українців у російському полоні та росіян в українському, але озвучувати цифри він не став.
Передісторія:
- Українські захисники Маріуполя, яких у травні вивезли з території "Азовсталі", перебувають у колонії в Донецькій області. Джерела УП в українській владі твердили, що в Оленівці перебуває 2 449 українських військовослужбовців як полонені.
- Вихід захисників Маріуполя на підконтрольну росіянам територію відбувався 16-20 травня. За твердженням російської сторони, з підземель "Азовсталі" вийшли 2 439 бійців. Представники "Червоного хреста" реєстрували українських захисників як військовополонених.
- У Генштабі ЗСУ заявляли, що гарнізон "Маріуполь" виконав бойове завдання і командирам дано наказ зберегти життя особового складу. У Міноборони пояснили, що немає іншого варіанту порятунку захисників з "Азовсталі", окрім як вийти до противника.
- Росіяни та їхні спільники з ОРДЛО погрожують бійцям "Азова" судилищем. Про обмін полоненими поки не йдеться, попри домовленості.
- 19 червня російські ЗМІ повідомили, що командирів полку "Азов" вивезли з окупованої території Донеччини в Росію для "слідчих дій". Перед цим командир полку Нацгвардії "Азов" Денис Прокопенко передав посадові обов’язки майору Микиті Надточію.