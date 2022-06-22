Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Буданов натякнув, що частина захисників із "Азовсталі" скоро може повернутися додому

Альона Мазуренко Середа, 22 червня 2022, 23:44
Буданов натякнув, що частина захисників із Азовсталі скоро може повернутися додому
фото: Дмитро Ларін, УП

Керівник української розвідки Кирило Буданов, котрий відповідає за обмін українських захисників із "Азовсталі", сказав, що "у найближий час" сподівається звільнити "значиму кількість" українських полонених.

Джерело: Буданов в ефірі телемарафону

Пряма мова на питання про захисників Маріуполя: "Про долю майже усіх (українських військовополонених - ред.) нам чітко відомо. Ми займаємось визволенням їх із полону. Сподіваюсь, що у найближчий термін багато хто побачить своїх близьких вже вдома...

Реклама:

У найближчий час ми сподіваємося звільнити більш-менш значиму кількість наших полонених і про це одразу повідомлять у ЗМІ".

Деталі: За його словами, про конкретну дату обміну говорити зарано.

Він додав, що мова не йде про один великий обмін: "Мова йде про поетапний обмін цими полоненими. Це не буде обмін за один раз. Буде кілька етапів. Невеликі обміни йдуть постійно".

ВІДЕО ДНЯ

За словами керівника ГУР, найскладніше домовлятися про обмін керівників українських захисників, котрі були на "Азовсталі": "Щодо рядового складу - набагато легше йдуть питання. Коли йдеться про керівників підрозділів, зрозуміло, що це набагато складніше".

Буданов також сказав, що знає точну кількість українців у російському полоні та росіян в українському, але озвучувати цифри він не став.

Передісторія: 

Теми: Азов Маріупольобмінполонені
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Азов
500 днів у полоні: на Майдані провели акцію на підтримку оборонців Маріуполя
Бійці "Азову" показали, як нищать ворога на Запорізькому напрямку
Бойовики "ДНР" засудили двох азовців до 24 років колонії, а тероборонівця − до 21 року
Останні новини
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
Усі новини...
Реклама: