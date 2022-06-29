Розміновувати Україну будуть 80 піротехнічних підрозділів

Для розмінування території України при Держслужбі з надзвичайних ситуацій створять 80 нових піротехнічних підрозділів.

Джерело: речниця Міністерства внутрішніх справ Альона Матвєєва

Пряма мова Матвєєвої: "Ми маємо потребу, як у технічному укомплектуванні цих підрозділів, так і у навчанні. Кожен такий підрозділ повинен включати в себе дві одиниці техніки, інженерне обладнання для розмінування і захисний одяг для працівників".

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Деталі: Вона повідомила, що поки є спеціалісти для первинного розміновування, але коли йтиметься про всі деокуповані території, людей може не вистачити. Наразі навчають нових піротехніків і підвищують кваліфікацію вже працюючих.

При цьому чимало міжнародних партнерів виявляють бажання взяти участь у гуманітарному розмінуванні України.

Що було раніше: За даними ДСНС, близько 300 тисяч квадратних кілометрів території України потребує гуманітарного розмінування через велику кількість боєприпасів, залишених окупантами.