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Разминировать Украину будут 80 пиротехнических подразделений

"Украинская правда"Среда, 29 июня 2022, 09:39
Разминировать Украину будут 80 пиротехнических подразделений
Скриншот

Для разминирования территории Украины при Госслужбе по чрезвычайным ситуациям создадут 80 новых пиротехнических подразделений.

Источник: спикер Министерства внутренних дел Алена Матвеева

Прямая речь Матвеевой: "Мы нуждаемся, как в техническом укомплектовании этих подразделений, так и в обучении. Каждое такое подразделение должно включать в себя две единицы техники, инженерное оборудование для разминирования и защитную одежду для работников".

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Детали: Она сообщила, что пока есть специалистов для первичного разминирования, но когда речь пойдет о всех деоккупированных территориях, людей может не хватить. В настоящее время обучают новых пиротехников и повышают квалификацию уже работающим.

При этом многие международные партнеры изъявляют желание принять участие в гуманитарном разминировании Украины.

Что предшествовало: По данным ГСЧС, около 300 тысяч квадратных километров территории Украины нуждается в гуманитарном разминировании из-за большого количества боеприпасов, оставленных оккупантами.

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Темы: войнаУкраина
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