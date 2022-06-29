Разминировать Украину будут 80 пиротехнических подразделений

Для разминирования территории Украины при Госслужбе по чрезвычайным ситуациям создадут 80 новых пиротехнических подразделений.

Источник: спикер Министерства внутренних дел Алена Матвеева

Прямая речь Матвеевой: "Мы нуждаемся, как в техническом укомплектовании этих подразделений, так и в обучении. Каждое такое подразделение должно включать в себя две единицы техники, инженерное оборудование для разминирования и защитную одежду для работников".

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Детали: Она сообщила, что пока есть специалистов для первичного разминирования, но когда речь пойдет о всех деоккупированных территориях, людей может не хватить. В настоящее время обучают новых пиротехников и повышают квалификацию уже работающим.

При этом многие международные партнеры изъявляют желание принять участие в гуманитарном разминировании Украины.

Что предшествовало: По данным ГСЧС, около 300 тысяч квадратных километров территории Украины нуждается в гуманитарном разминировании из-за большого количества боеприпасов, оставленных оккупантами.