Справа Шеремета: суд не відпустив Антоненка на лікування, захист казав про ризик COVID-19
Музикант Андрій Антоненко, обвинувачений у вбивстві журналіста Павла Шеремета, поскаржився на погіршення здоров’я і попросив відпустити його через це з-під варти, однак суд відмовив.
Джерело: засідання Шевченківського райсуду Києва
Деталі: Антоненко має хворобу вен. За словами захисту, у червні в чоловіка погіршився стан здоров’я, але в слідчому ізоляторі він не отримував належної медичної допомоги.
Останнім часом в обвинуваченого суттєво погіршилось самопочуття. Захист стверджує, що хвороба може привести навіть до летальних наслідків.
Крім того, в одного з адвокатів Антоненка виявили COVID-19. Також хворі на цей вірус є в ізоляторі, де утримують музиканта, наприклад, обвинувачений у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова.
COVID-19, за словами захисту, може бути каталізатором погіршення стану здоров’я.
На прохання захисту в суді також допитали лікаря Антоненка, який раніше його оперував. Лікар теж розповів, що хвороба може призвести до важких ускладнень.
Суд відмовився відпускати музиканта, однак зобов’язав начальника СІЗО та медичного центру в ізоляторі надати Антоненку медичну допомогу.
На засіданні 17 грудня суд також почав долучати до справи докази. Зокрема, були долучені документи від сторони обвинувачення.
Що передувало: 10 грудня суд у справі вбивства журналіста Павла Шеремета продовжив запобіжні заходи всім трьом обвинуваченим: Андрія Антоненка залишили під вартою, Юлію Кузьменко – під цілодобовим домашнім арештом, Яну Дугарь – під заставою.
Передісторія:
- Журналіст "Української правди" та "Радіо Вести" Павло Шеремет загинуввід вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
- 12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали 3 підозрюваниху вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь.
- Слідство вважає, що Дугарь фотографувала камери напередодні вбивства, Кузьменко закладала вибухівкупід авто разом із Антоненком.
- 25 серпня суд взявся за справу Шеремета і призначив розгляд із присяжними.
- Усі затримані заперечують свою причетність до злочину. Вони мають підтримку прихильників.
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