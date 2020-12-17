Справа Шеремета: суд не відпустив Антоненка на лікування, захист казав про ризик COVID-19

Музикант Андрій Антоненко, обвинувачений у вбивстві журналіста Павла Шеремета, поскаржився на погіршення здоров’я і попросив відпустити його через це з-під варти, однак суд відмовив.

Джерело: засідання Шевченківського райсуду Києва

Деталі: Антоненко має хворобу вен. За словами захисту, у червні в чоловіка погіршився стан здоров’я, але в слідчому ізоляторі він не отримував належної медичної допомоги.

Останнім часом в обвинуваченого суттєво погіршилось самопочуття. Захист стверджує, що хвороба може привести навіть до летальних наслідків.

Крім того, в одного з адвокатів Антоненка виявили COVID-19. Також хворі на цей вірус є в ізоляторі, де утримують музиканта, наприклад, обвинувачений у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова.

COVID-19, за словами захисту, може бути каталізатором погіршення стану здоров’я.

На прохання захисту в суді також допитали лікаря Антоненка, який раніше його оперував. Лікар теж розповів, що хвороба може призвести до важких ускладнень.

Суд відмовився відпускати музиканта, однак зобов’язав начальника СІЗО та медичного центру в ізоляторі надати Антоненку медичну допомогу.

На засіданні 17 грудня суд також почав долучати до справи докази. Зокрема, були долучені документи від сторони обвинувачення.

Що передувало: 10 грудня суд у справі вбивства журналіста Павла Шеремета продовжив запобіжні заходи всім трьом обвинуваченим: Андрія Антоненка залишили під вартою, Юлію Кузьменко – під цілодобовим домашнім арештом, Яну Дугарь – під заставою.

Передісторія:

Журналіст "Української правди" та "Радіо Вести" Павло Шеремет загинуввід вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.

12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали 3 підозрюваниху вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь.

Слідство вважає, що Дугарь фотографувала камери напередодні вбивства, Кузьменко закладала вибухівкупід авто разом із Антоненком.

25 серпня суд взявся за справу Шеремета і призначив розгляд із присяжними.

Усі затримані заперечують свою причетність до злочину. Вони мають підтримку прихильників.

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