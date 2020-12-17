Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Справа Шеремета: суд не відпустив Антоненка на лікування, захист казав про ризик COVID-19

Четвер, 17 грудня 2020, 20:10

Музикант Андрій Антоненко, обвинувачений у вбивстві журналіста Павла Шеремета, поскаржився на погіршення здоров’я і попросив відпустити його через це з-під варти, однак суд відмовив.

Джерело: засідання Шевченківського райсуду Києва

Деталі: Антоненко має хворобу вен. За словами захисту, у червні в чоловіка погіршився стан здоров’я, але в слідчому ізоляторі він не отримував належної медичної допомоги.

Останнім часом в обвинуваченого суттєво погіршилось самопочуття. Захист стверджує, що хвороба може привести навіть до летальних наслідків.

Крім того, в одного з адвокатів Антоненка виявили COVID-19. Також хворі на цей вірус є в ізоляторі, де утримують музиканта, наприклад, обвинувачений у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова.

COVID-19, за словами захисту, може бути каталізатором погіршення стану здоров’я.

На прохання захисту в суді також допитали лікаря Антоненка, який раніше його оперував. Лікар теж розповів, що хвороба може призвести до важких ускладнень.

Суд відмовився відпускати музиканта, однак зобов’язав начальника СІЗО та медичного центру в ізоляторі надати Антоненку медичну допомогу.

На засіданні 17 грудня суд також почав долучати до справи докази. Зокрема, були долучені документи від сторони обвинувачення.

Що передувало: 10 грудня суд у справі вбивства журналіста Павла Шеремета продовжив запобіжні заходи всім трьом обвинуваченим: Андрія Антоненка залишили під вартою, Юлію Кузьменко – під цілодобовим домашнім арештом, Яну Дугарь – під заставою.

Передісторія:

  • Журналіст "Української правди" та "Радіо Вести" Павло Шеремет загинуввід вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
  • 12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали 3 підозрюваниху вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь. 
  • Слідство вважає, що Дугарь фотографувала камери напередодні вбивства, Кузьменко закладала вибухівкупід авто разом із Антоненком.
  • 25 серпня суд взявся за справу Шеремета і призначив розгляд із присяжними.
  • Усі затримані заперечують свою причетність до злочину. Вони мають підтримку прихильників.

Знати більшеУ справі Шеремета починається суд присяжних. Розповідаємо, як він працює в Україні

Вбивство Шеремета. Що відбувається зі справою, відкриті питання та відповіді

Робота над помилками і незняті питання. Що означає нова версія слідства у справі Шеремета

Соня Лукашова, УП
Теми: Справа ШереметакоронавірусС14


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоКомпанії, дотичні до Медведчука і Козака, будують дорогу між Росією і Китаєм – "Схеми"

Новини 17 грудня: смерть Кернеса, призначення в Кабміні

Україна насправді має контракти для купівлі вакцин лише для 2 млн населення – Bloomberg

НАБУ прийшло з обшуками в Мінкульт

Рада призначила Шкарлета на посаду міністра освіти України

Рада провалила призначення Вітренка міністром енергетики

Усі новини...
Справа Шеремета
Річниця затримань у справі Шеремета: під ОП влаштували "похорон правосуддя"
У справі Шеремета дозволили переслухати торішній суд, де захист побачив брехню
Через бучу на засідання у справі Шеремета суд пустить лише ЗМІ
Останні новини
06:07
МВС Білорусі та Росгвардія уклали угоду про співпрацю
05:01
COVID-19: світ встановив новий абсолютний рекорд з кількості заражень за добу 
03:59
Вакцина від Moderna пройшла перший етап затвердження у США
03:03
ОновленоУ Харкові оголосили жалобу
02:22
ФотоОстанній (26-й) запуск SpaceX у 2020 році заплановано на 18 грудня
01:18
Три штати США зазнали кібератаки з боку росіян – Bloomberg
00:18
За добу в Європі майже чверть мільйона випадків COVID
23:55
"Я не причетний": Трамп про можливе переслідування сина Байдена
23:28
Голову облради Запоріжжя визнали нелегітимним і обрали нового
22:44
Зеленський започаткував соцпроєкт, щоб заохотити українців більше рухатися
Усі новини...