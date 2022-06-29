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Окупанти готують Мелітополь до "референдуму": примушують міняти паспорти та номерні знаки на авто

"Українська правда"Середа, 29 червня 2022, 16:46
Окупанти готують Мелітополь до референдуму: примушують міняти паспорти та номерні знаки на авто
Скріншот

З метою підготовки до псевдо референдуму у Мелітополі окупанти шантажем примушують мешканців міста міняти паспорти та номерні знаки на власних автомобілях.

Джерело: "Центр національного спротиву"

Дослівно: "Мешканці Мелітополю відмовляються брати паспорти. Тому росіяни просто поставили перед фактом – пенсія та бюджетні виплати в обмін на паспорт. Проте навіть такі дії не дозволяють розгорнути масштабну паспортизацію".

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Деталі: Загарбники планують перетворити регіон у Таврійську губернію у складі РФ. Тому вигадали нові номерні знаки на авто – замість "UA" змушують, погрожуючи штрафом, кріпити на машини "TVR".

Що було раніше:

  • 11 червня окупанти роздали 30 паспортів РФ місцевим жителям у захопленому Мелітополі Запорізької області. 
  • У Херсоні теж почали роздавати паспорти. З усього обласного центру їх взяли лише 23 особи, серед них – колаборант та колишній мер міста Володимир Сальдо.

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Теми: війнаМелітопольпаспорт
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