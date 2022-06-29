Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты готовят Мелитополь к "референдуму": заставляют менять паспорта и номерные знаки на авто

"Украинская правда"Среда, 29 июня 2022, 16:46
Скриншот

В целях подготовки к псевдо референдуму в Мелитополе оккупанты шантажом заставляют жителей города менять паспорта и номерные знаки на собственных автомобилях.

Источник: "Центр национального сопротивления"

Дословно: "Жители Мелитополя отказываются брать паспорта. Поэтому россияне просто поставили перед фактом – пенсия и бюджетные выплаты в обмен на паспорт. Однако даже такие действия не позволяют развернуть масштабную паспортизацию".

Подробности: Захватчики планируют превратить регион в Таврическую губернию в составе РФ. Поэтому придумали новые номерные знаки на авто – вместо "UA" заставляют, угрожая штрафом, крепить на машины "TVR".

Что предшествовапло:

  • 11 июня оккупанты раздали 30 паспортов РФ местным жителям в захваченном Мелитополе Запорожской области.
  • В Херсоне тоже начали раздавать паспорта. Из всего областного центра их взяли только 23 человека, среди них коллаборант и бывший мэр города Владимир Сальдо.

Темы: войнаМелитопольпаспорт
Главное сегодня

Сводка Генштаба: В Беларуси изучают, как провести скрытую мобилизацию

добавлены фото, видеоУкраина вернула 144 пленных, из них 95 защитников "Азовстали"

Кабмин предлагает ввести санкции против Маслякова и членов КВН

дополнено, фотоКиевщина: в Демидове из-за молнии разрушен мост, есть погибший

Зеленский ответил, от чего зависит участие Украины в саммите G-20

Украина подписала "транспортный безвиз" с ЕС

Все новости...
война
Россияне возбудили уголовное дело против главного разведчика Украины Буданова
Российский сенатор пригрозил Литве войной из-за Калининграда
Пограничники объяснили, как будут пропускать украинцев, у которых оккупанты отбирают паспорта
Последние новости
07:57
Греция приобретет у США истребители F-35
07:31
Украинские летчики поразили склады боеприпасов и РАВ россиян
07:07
Сводка Генштаба: В Беларуси изучают, как провести скрытую мобилизацию
06:11
США просят Южную Корею присоединиться к ограничению цен на российскую нефть
05:16
Бельгия больше не будет выдавать россиянам туристические визы
04:35
ОК "Юг": ВСУ отбили вражескую вертолетную атаку на Херсонщине
03:51
ISW: Кремль до сих пор имеет территориальные амбиции и претендует не только на Донбасс
03:00
Змеиный: ВСУ поразили еще один российский "Панцирь"
02:03
Британия предоставит Украине еще военную помощь — более чем на миллиард долларов
01:22
Бренсон: Мы должны вместе противостоять угрозе, с которой столкнулась Украина
Все новости...