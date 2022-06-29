Оккупанты готовят Мелитополь к "референдуму": заставляют менять паспорта и номерные знаки на авто

В целях подготовки к псевдо референдуму в Мелитополе оккупанты шантажом заставляют жителей города менять паспорта и номерные знаки на собственных автомобилях.

Источник: "Центр национального сопротивления"

Дословно: "Жители Мелитополя отказываются брать паспорта. Поэтому россияне просто поставили перед фактом – пенсия и бюджетные выплаты в обмен на паспорт. Однако даже такие действия не позволяют развернуть масштабную паспортизацию".

Подробности: Захватчики планируют превратить регион в Таврическую губернию в составе РФ. Поэтому придумали новые номерные знаки на авто – вместо "UA" заставляют, угрожая штрафом, крепить на машины "TVR".

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