Оккупанты готовят Мелитополь к "референдуму": заставляют менять паспорта и номерные знаки на авто
Среда, 29 июня 2022, 16:46
В целях подготовки к псевдо референдуму в Мелитополе оккупанты шантажом заставляют жителей города менять паспорта и номерные знаки на собственных автомобилях.
Источник: "Центр национального сопротивления"
Дословно: "Жители Мелитополя отказываются брать паспорта. Поэтому россияне просто поставили перед фактом – пенсия и бюджетные выплаты в обмен на паспорт. Однако даже такие действия не позволяют развернуть масштабную паспортизацию".
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Подробности: Захватчики планируют превратить регион в Таврическую губернию в составе РФ. Поэтому придумали новые номерные знаки на авто – вместо "UA" заставляют, угрожая штрафом, крепить на машины "TVR".
Что предшествовапло:
- 11 июня оккупанты раздали 30 паспортов РФ местным жителям в захваченном Мелитополе Запорожской области.
- В Херсоне тоже начали раздавать паспорта. Из всего областного центра их взяли только 23 человека, среди них коллаборант и бывший мэр города Владимир Сальдо.
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