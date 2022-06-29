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Киевщина: в Демидове из-за молнии разрушен мост, есть погибший

Катерина ТищенкоСреда, 29 июня 2022, 18:40
Киевщина: в Демидове из-за молнии разрушен мост, есть погибший
поврежденный мост в Демидове, фото с Facebook Пидкурганного

В селе Демидов на Киевщине в результате удара молнии и детонации взрывного устройства разрушен мост через реку Ирпень, движение транспорта невозможно, есть погибший и раненые.

Источник: глава Дымерской территориальной общины Владимир Пидкурганный в Facebook, Киевская ОВА в Telegram

Дословно Пидкурганный: "В связи с повреждением мостового переезда в с. Демидов движение транспорта временно невозможно".

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Детали: В комментариях к своему посту он также написал о причинах повреждения: "Детонация из-за молнии. Не паниковать".

Пидкурганный добавил, что решается вопрос проезда через Козаровичи.

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Позже Киевская областная военная администрация сообщила об одном погибшем и двух раненых.

Дословно Киевская ОВА: "Сегодня в Вышгородском районе, возле села Демидов, разрушен мост через реку Ирпень.

По предварительной информации, один человек погиб, двое ранены. Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь… Проводятся следственные действия по выяснению причин инцидента".

Предыстория:

  • 25 или 26 февраля во время наступления российских войск под Киевом была взорвана дамба на реке Ирпень, разлив реки частично помешал россиянам захватить столицу Украины.
  • 27 июня несколько десятков жителей подтопленного Демидова блокировали дорогу в сторону Киева и Дымера. Таким образом они хотели обратить внимание на свои проблемы, потому что дома до сих пор мокрые, а старая дамба не справляется и есть вероятность, что весь Демидов будет затоплен, если не ликвидируют повреждения на взорванной дамбе и не откачают воду.
  • Глава Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба пообещал решить проблемы жителей подтопленного Демидова под Киевом: власти планируют к августу восстановить шлюз разрушенной в конце февраля дамбы.

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Темы: Киевская областьдорогивзрыв
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