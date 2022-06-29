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Дерусифікація: у Дніпрі з’явилися вулиці Азовсталі й Морської піхоти

Катерина ТищенкоСереда, 29 червня 2022, 20:41
Дерусифікація: у Дніпрі з’явилися вулиці Азовсталі й Морської піхоти
Дніпровська міськрада, фото з її сайту

Міська рада Дніпра ухвалила рішення дерусифікувати ще 21 вулицю й провулок.

Джерело: Радіо Свобода

Деталі: Рішення про перейменування вулиць і провулків, назви яких були пов’язані з Росією, депутати міськради ухвалили на сесії у середу.

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Так у місті з’явилися вулиці Азовсталі, Морської піхоти, Героїв Рятувальників, вулиця й провулок Волновахи, вулиця Віктора Троценка – українського архітектора, за проєктами якого будували в Дніпрі, Володимира Пилишенка – професора з діаспори, який пожертвував Дніпру свою унікальну колекцію книг.

З’явилися і назви, пов’язані з місцевою топонімікою – вулиці Татарів Яр, Кринична Балка тощо.

Що передувало: 21 квітня у Дніпрі перейменували 31 вулицю, пов’язану з Росією. Тоді були ухвалені назви, пов’язані з назвами населених пунктів, які постраждали від російської агресії, – Чорнобаївська, Гостомельська, Бучанська, Ворзельська, Ірпінська, Бородянська, Краматорська, Дебальцівська.

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У травні у Дніпрі перейменували ще 20 вулиць, назви яких пов’язані з державою-агресором Росією. Тоді низці вулиць повернули історичні назви, ще частині – дали імена на честь українських митців і захисників.

15 квітня мер Дніпра Борис Філатов заявляв, що у місті дуже багато вулиць, які мають назви, пов'язані з Росією, які треба перейменувати.

Теми: Дніпродерусифікація
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