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Дерусификация: в Днепре появились улицы Азовстали и Морской пехоты

Катерина ТищенкоСреда, 29 июня 2022, 20:41
Дерусификация: в Днепре появились улицы Азовстали и Морской пехоты
Днепровский горсовет, фото с его сайта

Городской совет Днепра принял решение дерусифицировать еще 21 улицу и переулок.

Источник: Радио Свобода

Детали: Решение о переименовании улиц и переулков, названия которых были связаны с Россией, депутаты горсовета приняли на сессии в среду.

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Так в городе появились улицы Азовстали, Морской пехоты, Героев Спасателей, улица и переулок Волновахи, улица Виктора Троценко – украинского архитектора, по проектам которого строили в Днепре, Владимира Пилишенко – профессора из диаспоры, пожертвовавшего Днепру свою уникальную коллекцию книг.

Появились и названия, связанные с местной топонимикой – улицы Татаров Яр, Криничная Балка и т.д.

Что предшествовало: 21 апреля в Днепре переименовали 31 улицу, связанную с Россией. Тогда были приняты названия, связанные с названиями населенных пунктов, пострадавших от российской агрессии – Чернобаевская, Гостомельская, Бучанская, Ворзельская, Ирпенская, Бородянская, Краматорская, Дебальцевская.

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В мае в Днепре переименовали еще 20 улиц, названия которых связаны с государством-агрессором Россией. Тогда ряду улиц вернули исторические названия, еще части – дали имена в честь украинских художников и защитников.

15 апреля мэр Днепра Борис Филатов рассказал, что в городе очень много улиц, которые носят названия, связанные с Россией, которые надо переименовать.

Темы: Днепрдерусификация
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