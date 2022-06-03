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Спортсмени з РФ та Білорусі хотіли потрапити на міжнародні змагання через збірну Казахстану

"Українська правда"П'ятниця, 3 червня 2022, 11:19
Фото IGORN з сайту Pixabay

Після заборони виступати на міжнародних змаганнях, російські та білоруські спортсмени усно зверталися до спортивних організацій Казахстану з проханням прийняти їх до збірної цієї країни.

Джерело: "Інтерфакс", Міністерстві культури та спорту Казахстану

Деталі: У відомстві повідомили, що письмових заяв від спортсменів з Росії та Білорусі про зміну громадянства і виступ за збірну Казахстану не надходило. Однак були усні прохання, які не можна розглядати в якості "офіційних".

При цьому в міністерстві наголосили, що "питання про зарахування до складу збірної Казахстану спортсменів із вищеназваних країн міністерством культури та спорту не розглядається".

Що передувало: На сьогодні спортсмени Росії та Білорусі відсторонені від багатьох міжнародних змагань. До цього призвела агресія Росії проти України, а також підтримка атлетами з вказаних країн військового вторгнення на територію сусідньої держави.

Зокрема, всі російські та білоруські національні збірні та клуби було відсторонено від хокейних та футбольних міжнародних змагань. Також Міжнародний союз ковзанярів вирішив усунути фігуристів, які представляють Росію та Білорусь. Окрім того, Виконавчий комітет Міжнародної федерації гімнастики (FIG) відсторонив російських і білоруських спортсменів від змагань.

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах раніше попередив, що МОК стежить за висловлюваннями та діями російських спортсменів та спортивних функціонерів. Якщо вони підтримують вторгнення в Україну, то їм загрожує покарання.

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Теми: РосіяБілорусьспортКазахстан
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