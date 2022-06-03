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Під Сєвєродонецьком поранили двох міжнародних журналістів і вбили водія

Денис КарловськийП'ятниця, 3 червня 2022, 19:53
Під Сєвєродонецьком поранили двох міжнародних журналістів і вбили водія
бої в сєвєродонецьку. фото: getty images

Двоє репортерів міжнародної агенції Reuters отримали поранення внаслідок обстрілів під Сєвєродонецьком, а їхній водій загинув.

Джерело: CNN з посиланням на коментар від Reuters

Дослівно: "Під час поїздки репортерів, двоє журналістів Reuters отримали несерйозні поранення, потрапивши під обстріли на шляху до Сєвєродонецька. Вони їхали в авто, яке надали російські бойовики з так званих "республік" й автівкою керувала людина, надіслана бойовиками. Водій загинув від отриманих травм".

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Деталі: Агенція висловила свій жаль і співчуття родині загиблого водія.

Вони не надали додаткових деталей інциденту.

У заяві Reuters російські бойовики з невизнаних утворень на Донбасі окреслені виразом "сепаратисти, яких підтримує Росія".

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Нагадаємо: Український уряд закликав міжнародних журналістів не отримувати акредитацію в російських окупантів на території України та не висвітлювати перебіг подій, тому що загарбники можуть приховувати від журналістів правду, показуючи заготовлені місця й людей.

Крім того, Київ попереджав, що проти журналістів, які порушують в’їзд на суверенну територію України, можуть запровадити відповідні обмеження й позбавити права акредитації в Україні.

Що було раніше: Журналісти "Радіо Свобода" побували на передовій біля Сєвєродонецька і показали, як воюють Збройні сили України.

Теми: СєвєродонецькДонбасмедіаЗМІ
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