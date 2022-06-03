Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Під Сєвєродонецьком ранили двох міжнародних журналістів і вбили водія

Денис КарловськийП'ятниця, 3 червня 2022, 19:53
бої в сєвєродонецьку. фото: getty images

Двоє репортерів міжнародної агенції Reuters отримали поранення внаслідок обстрілів під Сєвєродонецьком, а їхній водій загинув.

Джерело: CNN з посиланням на коментар від Reuters

Дослівно: "Під час поїздки репортерів, двоє журналістів Reuters отримали несерйозні поранення, потрапивши під обстріли на шляху до Сєвєродонецька. Вони їхали в авто, яке надали російські бойовики з так званих "республік" й автівкою керувала людина, надіслана бойовиками. Водій загинув від отриманих травм".

Деталі: Агенція висловила свій жаль і співчуття родині загиблого водія.

Вони не надали додаткових деталей інциденту.

У заяві Reuters російські бойовики з невизнаних утворень на Донбасі окреслені виразом "сепаратисти, яких підтримує Росія".

Нагадаємо: Український уряд закликав міжнародних журналістів не отримувати акредитацію в російських окупантів на території України та не висвітлювати перебіг подій, тому що загарбники можуть приховувати від журналістів правду, показуючи заготовлені місця й людей.

ВІДЕО ДНЯ

Крім того, Київ попереджав, що проти журналістів, які порушують в’їзд на суверенну територію України, можуть запровадити відповідні обмеження й позбавити права акредитації в Україні.

Що було раніше: Журналісти "Радіо Свобода" побували на передовій біля Сєвєродонецька і показали, як воюють Збройні сили України.

Теми: СєвєродонецькДонбасмедіаЗМІ
Головне сьогодні

Кулеба: Україна готова відкрити для експорту зерна порт Одеси, але є одне "але"

Путін пропонує Україні вивозити зерно через знищений Маріуполь чи Білорусь

Арахамія розповів, коли Україна поновить переговори з РФ

доповненоВ ОРДЛО заборонили Viber

Стефанчук попросив у міністра оборони Німеччини підводні човни

ФОТОЗеленський показав, як прості люди вже 100 днів боронять Україну проти Росії

Усі новини...
Сєвєродонецьк
ЗСУ потіснили російських окупантів із Сєвєродонецька на 20% – Гайдай
Сєвєродонецьк, РСЗВ від США, Дворніков, який "кудись зник" – головне про війну за тиждень
Луганщина: ЗСУ не дали окупантам захопити села біля Сєвєродонецька та Лисичанська
Останні новини
03:11
Південь: ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів і 19 загарбників
02:48
Налякана окупаційна влада на Херсонщині підтягнула "Піони" – ОК "Південь"
02:15
Канада підтримує вступ Швеції та Фінляндії в НАТО
01:25
Акція протесту у Вірменії: є затримані та 50 госпіталізованих
00:48
ППО збила 4 крилатих ракети, запущених з російського підводного човна – ОК "Південь"
00:17
Макрон не виключає візиту до Києва найближчим часом
00:10
Повітряні сили знищили понад 20 одиниць техніки та укріплені позиції ворога
23:54
Неплатоспроможний Мегабанк, технокриза в РФ: економічні підсумки дня
23:34
Із полоненими "азовцями" комунікують розвідники – Монастирський
23:24
Швейцарія не дозволила Данії та Німеччині поставити Україні БТР та боєприпаси до "Gepard"
Усі новини...