Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ОК "Південь": ЗСУ відбили ворожу гелікоптерну атаку на Херсонщині

Анастасія КалатурЧетвер, 30 червня 2022, 04:35

Росіяни атакували українські підрозділи у відвойованих населених пунктах Херсонщини, ЗСУ ворожу атаку відбили.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "Парними гелікоптерними налітами ворожі Мі-8 намагалися вибити наші підрозділи з населених пунктів Херсонщини, які щойно відбиті. Успіху не мали.

Груповий наліт гелікоптерів на північ Херсонщини був відбитий переносним  зенітно-ракетним комплексом. Ворог, ухиляючись, ретирувався".

Нагадаємо: Минулої доби на півдні російська  армія  втратила понад 4 десятки росіян, 2 гаубиці "Мста-Б" та самохідну - "Мста-С", 3 одиниці броньованої та автомобільної техніки,   польовий склад пально-мастильних матеріалів.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: війнаРосіяХерсонська область
Головне сьогодні

Україна почала експорт електроенергії до ЄС

відео Залужний показав, як виганяли окупантів зі Зміїного: допомогла гаубиця "Богдана"

Росіяни втекли зі Зміїного – кажуть, "жест доброї волі"

відео СБУ встановила обставини удару по ТЦ у Кременчуку

Восени Кабмін чи його частину можуть відправити у відставку – джерела

інфографікаПлан "перезапуску України" може включати скорочення міністерств – джерела

Усі новини...
війна
Британські депутати: потік "брудних грошей" з РФ у Британію не спинився попри війну
Збройні сили України вже знищили 35 600 окупантів
Україна повертає полонених, Росія б'є по Лисичанську. 127 день великої війни
Останні новини
14:12
Парламент Ізраїлю саморозпустився
14:05
відео ЗСУ звільнили Потьомкіне на Херсонщині
14:04
У Львові заборонили діяльність Московського патріархату
14:00
На Хмельниччині винесли вирок вчителю, який зберігав дитячу порнографію
13:49
Через війну Інтерпайп Пінчука скоротив EBITDA на 63% першому кварталі
13:48
Польща завершила будівництво паркану на кордоні з Білоруссю
13:35
Російський чиновник переконує, що західні бізнесмени приїжджали до Петербурга у маскуванні
13:24
Україна почала експорт електроенергії до ЄС
13:23
Лукашенко переконує, що в Білорусі немає складів з ядерною зброєю
13:22
відеоНардеп та колаборант Ковальов з лікарні заявив, що пережив замах
Усі новини...