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ОК "Південь": ЗСУ відбили ворожу гелікоптерну атаку на Херсонщині

Анастасія КалатурЧетвер, 30 червня 2022, 04:35

Росіяни атакували українські підрозділи у відвойованих населених пунктах Херсонщини, ЗСУ ворожу атаку відбили.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "Парними гелікоптерними налітами ворожі Мі-8 намагалися вибити наші підрозділи з населених пунктів Херсонщини, які щойно відбиті. Успіху не мали.

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Груповий наліт гелікоптерів на північ Херсонщини був відбитий переносним  зенітно-ракетним комплексом. Ворог, ухиляючись, ретирувався".

Нагадаємо: Минулої доби на півдні російська  армія  втратила понад 4 десятки росіян, 2 гаубиці "Мста-Б" та самохідну - "Мста-С", 3 одиниці броньованої та автомобільної техніки,   польовий склад пально-мастильних матеріалів.

Теми: війнаРосіяХерсонська область
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