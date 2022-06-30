ОК "Південь": ЗСУ відбили ворожу гелікоптерну атаку на Херсонщині

Росіяни атакували українські підрозділи у відвойованих населених пунктах Херсонщини, ЗСУ ворожу атаку відбили.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "Парними гелікоптерними налітами ворожі Мі-8 намагалися вибити наші підрозділи з населених пунктів Херсонщини, які щойно відбиті. Успіху не мали.

Реклама:

Груповий наліт гелікоптерів на північ Херсонщини був відбитий переносним зенітно-ракетним комплексом. Ворог, ухиляючись, ретирувався".

Нагадаємо: Минулої доби на півдні російська армія втратила понад 4 десятки росіян, 2 гаубиці "Мста-Б" та самохідну - "Мста-С", 3 одиниці броньованої та автомобільної техніки, польовий склад пально-мастильних матеріалів.