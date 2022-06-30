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ОК "Юг": ВСУ отбили вражескую вертолетную атаку на Херсонщине

Анастасия КалатурЧетверг, 30 июня 2022, 04:35

Россияне атаковали украинские подразделения в отвоеванных населенных пунктах Херсонщины, ВСУ вражескую атаку отбили.

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "Парными вертолетными налетами вражеские Ми-8 пытались выбить наши подразделения из населенных пунктов Херсонщины, которые только что отбиты. Успеха не сыскали.

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Групповой налет вертолетов на север  Херсонщины был отражен переносным  зенитно-ракетным комплексом. Враг, уклоняясь, ретировался".

Напомним: За прошедшие сутки на юге российская армия потеряла более 4 десятков россиян, 2 гаубицы "Мста-Б" и самоходную - "Мста-С", 3 единицы бронированной и автомобильной техники, полевой состав горюче-смазочных материалов.

Темы: войнаРосcияХерсонская область
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