ОК "Юг": ВСУ отбили вражескую вертолетную атаку на Херсонщине

Россияне атаковали украинские подразделения в отвоеванных населенных пунктах Херсонщины, ВСУ вражескую атаку отбили.

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "Парными вертолетными налетами вражеские Ми-8 пытались выбить наши подразделения из населенных пунктов Херсонщины, которые только что отбиты. Успеха не сыскали.

Групповой налет вертолетов на север Херсонщины был отражен переносным зенитно-ракетным комплексом. Враг, уклоняясь, ретировался".

Напомним: За прошедшие сутки на юге российская армия потеряла более 4 десятков россиян, 2 гаубицы "Мста-Б" и самоходную - "Мста-С", 3 единицы бронированной и автомобильной техники, полевой состав горюче-смазочных материалов.