Ситуація в областях: обстріли у на Донбасі, півдні та Дніпропетровщині – 7 загиблих і руйнування

Російські окупанти продовжують обстрілювати східні та південні області України, а також Дніпропетровщину, зафіксовано численні руйнування, є багато загиблих і поранених серед цивільних.

Джерело: дані обласних військових адміністрацій станом на 8 ранку 30 червня

Деталі: У Сумській області 29 червня росіяни обстрілювали прикордонні громади з мінометів, реактивної та ствольної артилерії, ракетами з гелікоптерів та боєприпасами з безпілотників. Одна людина загинула, 4 поранені. Вночі обстрілів не зафіксовано.

Реклама:

Дніпропетровщина: ворог знову обстріляв Криворізький район. У Зеленодольську зруйнований склад сільгосппідприємства, у якому було 40 тонн зерна. У Великій Костромці є руйнування житла. За попередніми даними, люди не постраждали. Інформація уточнюється.

Харківщина: вночі росіяни кілька разів обстрілювали окраїни Харкова. Попередньо, постраждалих немає. Вдень снаряди влучали по відкритій території в Індустріальному районі. По області вдень у Золочеві горіли дві складські сушарки одного з підприємств. Протягом доби в області 5 поранених, серед них дитина 11 років в Чугуївському районі, 1 поранена людина – в Балаклії. В Ізюмському районі 1 людина загинула.

У Луганській області росіяни здійснили декілька авіанальотів на Лисичанськ, зафіксовано багато руйнувань. Зокрема, окупанти завдали авіаударів по території нафтопереробного заводу та у районі Вовчоярівки. У місто регулярно намагаються увірватися диверсанти, у районі Верхньокам’янки одну ДРГ було знешкоджено. Ворог не припиняє обстріл території уздовж річки Сіверський Донець. Вогнем росіян уражені обидва береги – і з боку Сєвєродонецька, і з боку Лисичанська. Майже під постійним вогневим тиском район "Донсоди". За добу 3 цивільних загинули. Поранених немає.

ВІДЕО ДНЯ

Донеччина: тривають активні бойові дії вздовж всієї лінії фронту. Окупанти обстрілюють позиції українських військових та населені пункти області зі стрілецької зброї, артилерії, РСЗВ "Град", авіабомбами. Від ворожих обстрілів постраждали приватні житлові будинки та багатоповерхівки у Авдіївці, Часів Ярі, Красногорівці, с.Первомайське. Область залишається без газу і частково без води й електрики. Відновлювальні роботи по воді й електриці ведуться там, де це можливо з міркувань безпеки. Відновлення газопостачання наразі неможливе. За добу – 2 загиблих цивільних і 3 поранених.

На Миколаївщині продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді. За попередньою інформацією вдень 29 червня отримали поранення 2 людини. Інформація щодо пошкоджень уточнюється. Вночі та зранку 30 червня окупанти обстрілювали Широківську громаду. Зруйновано один житловий будинок, ще два пошкоджені. Потерпілих немає. 29 червня в другій половині дня росіяни обстрілювали Первомайську громаду, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки. Також 29 червня загарбники обстріляли Галицинівську громаду. Наслідки уточнюються.

У Херсонській області ситуація залишається напруженою. П’ятий місяць тисячі людей вимушені жити під постійними обстрілами, без світла та води. У більшості сіл Бериславського та Каховського районів, а також в населених пунктах, які на кордоні із Миколаєвом та Снігурівкою, практично знищений або пошкоджений кожен другий будинок, розбиті дороги, зірвані мости, заміновані пагорби та узбережжя річки Інгулець. Окупанти продовжують тиснути на освітян, медиків, робітників КП та інших підприємств. Низка зібрань, на яких вони примушують людей до співпраці, відбулося в Укрпошті, обленерго, Херсонгаз. Окупанти активно шукають колаборантів серед залізничників.

Відносно спокійно ніч минула у Волинській, Закарпатській, Рівненській, Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій, Тернопільській, Кіровоградській, Черкаській, Одеській, Полтавській, Чернігівській, Сумській, Житомирській та Київській областях.