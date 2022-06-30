Ситуация в областях: обстрелы на Донбассе, юге и Днепропетровщине – 7 погибших и разрушения

Российские оккупанты продолжают обстреливать восточные и южные области Украины, а также Днепропетровщину, зафиксированы многочисленные разрушения, много погибших и раненых среди гражданских.

Источник: данные областных военных администраций по состоянию на 8 утра 30 июня

Детали: В Сумской области 29 июня россияне обстреливали пограничные общины из минометов, реактивной и ствольной артиллерии, ракетами из вертолетов и боеприпасами из беспилотников. Один человек погиб, 4 ранены. Ночью обстрелы не зафиксированы.

Днепропетровщина: враг снова обстрелял Криворожский район. В Зеленодольске разрушен склад сельхозпредприятия, в котором находилось 40 тонн зерна. В Великой Костромке есть разрушение жилья. По предварительным данным, люди не пострадали. Информация уточняется.

Харьковщина: ночью россияне несколько раз обстреливали окраины Харькова. Предварительно пострадавших нет. Днем снаряды попадали по открытой территории в Индустриальном районе. По области днем ​​в Золочеве горели две складские сушилки одного из предприятий. За сутки в области 5 раненых, среди них ребенок 11 лет в Чугуевском районе, 1 раненый человек в Балаклее. В Изюмском районе 1 человек погиб.

В Луганской области россияне совершили несколько авианалетов на Лисичанск, зафиксировано много разрушений. В частности, оккупанты нанесли авиаудары по территории нефтеперерабатывающего завода и в районе Волчеяровки. В город регулярно пытаются ворваться диверсанты, в районе Верхнекаменки одна ДРГ была обезврежена. Враг не прекращает обстрел территории вдоль реки Северский Донец. Огнем россиян поражены оба берега – и со стороны Северодонецка, и со стороны Лисичанска. Практически под постоянным огневым давлением район "Донсоды". За сутки 3 гражданских погибли. Раненых нет.

Донетчина: продолжаются активные боевые действия вдоль всей линии фронта. Оккупанты обстреливают позиции украинских военных и населенные пункты области из стрелкового оружия, артиллерии, РСЗО "Град", авиабомбами. От вражеских обстрелов пострадали частные жилые дома и многоэтажки в Авдеевке, Часовом Яре, Красногоровке, с. Первомайское. Область остается без газа и частично без воды и электричества. Восстановительные работы по воде и электричеству ведутся там, где это возможно из соображений безопасности. Восстановление газоснабжения невозможно. За сутки – 2 погибших гражданских и 3 раненых.

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В Николаевской области продолжаются обстрелы сел по линии разграничения в Березнеговатской общине. По предварительной информации, днем ​​29 июня получили ранения 2 человека. Информация о повреждениях уточняется. Ночью и утром 30 июня оккупанты обстреливали Широковскую общину. Разрушен один жилой дом, еще два повреждены. Потерпевших нет. 29 июня во второй половине дня россияне обстреливали Первомайскую общину, в результате чего повреждены жилые дома. Также 29 июня захватчики обстреляли Галицыновскую общину. Последствия уточняются.

В Херсонской области ситуация остается напряженной. Пятый месяц тысячи людей вынуждены жить под постоянными обстрелами без света и воды. В большинстве сел Бериславского и Каховского районов, а также в населенных пунктах на границе с Николаевом и Снегиревкой практически уничтожен или поврежден каждый второй дом, разбиты дороги, сорваны мосты, заминированы холмы и побережья реки Ингулец. Оккупанты продолжают давить на педагогов, медиков, рабочих КП и других предприятий. Ряд собраний, на которых они принуждают людей к сотрудничеству, прошли в Укрпочте, облэнерго, Херсонгаз. Оккупанты активно ищут коллаборантов среди железнодорожников.

Относительно спокойно ночь прошла в Волынской, Закарпатской, Ровенской, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Винницкой, Запорожской, Хмельницкой, Тернопольской, Кировоградской, Черкасской, Одесской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Житомирской и Киевской областях.