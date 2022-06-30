Восени Кабмін чи його частину можуть відправити у відставку – джерела

Восени у відставку можуть піти весь Кабінет міністрів на чолі з Денисом Шмигалем або кілька міністрів – у команді президента Володимира Зеленського розглядають кандидатів на прем'єр-міністра.

Джерело: стаття "Кабмін миру і війни. Як Зеленський переріс свій уряд" на "Українській правді"

Деталі: Уряд Шмигаля влаштовував Зеленського до війни як добрий виконавець, що координував свої дії з Офісом президента. Але з 24 лютого виникла необхідність у більшій ініціативності та креативності членів Кабміну.

В оточенні президента кажуть, що система, привчена озиратись на Банкову, продовжила чекати команд, а у Зеленського зараз немає ресурсу вирішувати всі питання. Показовою стала криза з пальним, яку чиновникам не вдалося вирішити оперативно.

Співрозмовники УП нарікають, що уряд не генерує смисли, візії та реалістичні плани, що президент вимагає нових ідей та пропозицій, а міністри "не встигають бігти за Зеленським".

В Офісі всі посилено працюють, а Кабмін проводить засідання раз на тиждень і приймає "бюрократичні й часто другорядні речі", каже співрозмовник, близький до Банкової.

"В нас відчувається наростання роздратування, яке рано чи пізно призведе до того, що цей уряд розженуть", – зізнався один зі співрозмовників.

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Крім того, владна команда очікує негативних настроїв суспільства восени і може звільнити Кабмін або його частину, щоб зняти напругу.

Дослівно: "Є ймовірність, що восени у відставку може піти або весь Кабмін на чолі з прем’єром, або кілька найбільш неефективних міністрів. За даними УП, наразі у владі придивляються одразу до п’ятьох варіантів на заміну Шмигалю".

Деталі: Серед тих, кому можуть запропонувати крісло прем'єра під час війни, лунають такі імена:

заступник голови ОП Ростислав Шурма;

перша віцепрем’єрка, міністерка економіки Юлія Свириденко;

міністр інфраструктури Олександр Кубраков;

міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов;

міністр оборони Олексій Резніков.

Проте є ймовірність, що Резніков залишиться міністром оборони або стане міністром юстиції замість Дениса Малюськи.

На Банковій є питання і до інших урядовців.

Залишаються претензії до міністр культури Олександр Ткаченко та міністерки соціальної політики Марини Лазебної.

Також в оточенні президента висловлюють претензії до міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Міністерка з питань тимчасово окупованих територій Ірина Верещук після того, як у неї забрали питання обміну полоненими, хоче змінити посаду в уряді.

"В нашій команді є дискусії, що з цим міністерством робити під час війни. Які межі взагалі окупованих територій? От чим воно взагалі має зараз займатися? Іра відчуває, що щось не так, і як завжди хоче бути міністром оборони. Тільки хто її туди пустить?", – сказав один із членів команди Зеленського.

Не виключають скорочення кількості міністерств із 20-ти до 12-ти.

Невідомо, хто готовий працювати в Кабміні у мінливих умовах воєнного часу, але в команді Зеленського сподіваються "захопити крутих менеджерів з бізнесу" для роботи "на країну".

"Бачення президентом уряду приблизно таке: технократи, які приходять на роботу у футболках і фігачать з ранку до ночі", – розповів один зі співрозмовників, близьких до ОП.