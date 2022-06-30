Осенью Кабмин или его часть могут отправить в отставку – источники

Осенью в отставку могут уйти весь Кабинет министров во главе с Денисом Шмыгалем или несколько министров – в команде президента Владимира Зеленского рассматривают кандидатов на премьер-министра.

Источник: статья "Кабмин мира и войны. Как Зеленский перерос свое правительство" на "Украинской правде"

Детали: Правительство Шмыгаля устраивало Зеленского до войны как хороший исполнитель, который координирует свои действия с Офисом президента. Но с 24 февраля возникла необходимость в большей инициативности и креативности членов Кабмина.

В окружении президента говорят, что система, приученная оглядываться на Банковую, продолжила ждать команд, а у Зеленского сейчас нет ресурса решать все вопросы. Показательным стал кризис с горючим, который чиновникам не удалось решить оперативно.

Собеседники УП сетуют, что правительство не генерирует смыслы, видение и реалистичные планы, что президент требует новых идей и предложений, а министры "не успевают бежать за Зеленским".

В Офисе все усиленно работают, а Кабмин проводит заседание раз в неделю и принимает "бюрократические и часто второстепенные вещи", говорит собеседник, близкий к Банковой.

"У нас чувствуется нарастание раздражения, которое рано или поздно приведет к тому, что это правительство разгонят", – признался один из собеседников.

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Кроме того, властная команда ожидает негативных настроений общества осенью и может уволить Кабмин или его часть, чтобы снять напряжение.

Дословно: "Есть вероятность, что осенью в отставку может уйти либо весь Кабмин во главе с премьером, либо несколько наиболее неэффективных министров. По данным УП, в настоящее время во власти присматриваются сразу к пяти вариантам на замену Шмыгалю".

Детали: Среди тех, кому могут предложить кресло премьера во время войны, звучат такие имена:

заместитель главы ОП Ростислав Шурма;

первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко;

министр инфраструктуры Александр Кубраков;

министр развития общин и территорий Алексей Чернышев;

министр обороны Алексей Резников.

Однако есть вероятность, что Резников останется министром обороны или станет министром юстиции вместо Дениса Малюськи.

На Банковой есть вопросы и к другим членам Кабмина.

Остаются претензии к министру культуры Александру Ткаченко и министру социальной политики Марине Лазебной.

Также в окружении президента высказывают претензии к министру иностранных дел Дмитрию Кулебе.

Министр по вопросам временно оккупированных территорий Ирина Верещук после того, как у нее забрали вопрос обмена пленными, хочет сменить должность в правительстве.

"В нашей команде есть дискуссии, что с этим министерством делать во время войны. Каковы границы вообще оккупированных территорий? Вот чем оно вообще должно сейчас заниматься? Ира чувствует, что что-то не так, и как всегда хочет быть министром обороны. Только кто ее туда пустит?", – сказал один из членов команды Зеленского.

Не исключают сокращение количества министерств с 20 до 12.

Неизвестно, кто готов работать в Кабмине в изменяющихся условиях военного времени, но в команде Зеленского надеются "захватить крутых менеджеров из бизнеса" для работы "на страну".

"Видение президентом правительства примерно такое: технократы, которые приходят на работу в футболках и фигачат с утра до ночи", – рассказал один из собеседников, близких к ОП.