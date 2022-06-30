Білоруси масово почали отримувати повістки до військкоматів - ЗМІ
В Білорусі почали масово розсилати повістки з наказом прибути військовозобов'язаних до військкоматів, не вказуючи причини.
Джерело: білоруське видання "Зеркало"
Деталі: Білоруси скаржаться, що повістки розсилають і тим, хто працює, і тим, хто у відпустці за свій рахунок, і навіть тим, хто не придатний до військової служби.
У повістках, не вказано причину, через яку треба з'явитися до військкомату. Натомість за неявку погрожують кримінальною відповідальністю.
Прибулим до військових комісаріатів пояснюють, що це "просто тренування збору особового складу для формування територіальної оборони у разі військової загрози".
Повістки приходять не лише чоловікам, але й жінкам.
У військкоматах заспокоюють, кажуть, що "ніхто нікого ні на яку війну не забирає". Причина зборів – "мобілізаційні навчання". В основному у військовозобов'язаних звіряють облікові дані та відпускають додому.
Що було раніше:
- Міністерство оборони Білорусі оголосили про "мобілізаційні навчання" з 22 червня по 1 липня у Гомельській області, яка межує з Україною.
- 26 червня президент Володимир Зеленський заявив, що Білорусь втягують у війну активніше, ніж на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, і що у Кремлі вже "все вирішили".