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Білоруси масово почали отримувати повістки до військкоматів - ЗМІ

"Українська правда"Четвер, 30 червня 2022, 10:34
Білоруси масово почали отримувати повістки до військкоматів - ЗМІ
Фото "Белта"

В Білорусі почали масово розсилати повістки з наказом прибути військовозобов'язаних до військкоматів, не вказуючи причини.

Джерело: білоруське видання "Зеркало"

Деталі: Білоруси скаржаться, що повістки розсилають і тим, хто працює, і тим, хто у відпустці за свій рахунок, і навіть тим, хто не придатний до військової служби.

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У повістках, не вказано причину, через яку треба з'явитися до військкомату. Натомість за неявку погрожують кримінальною відповідальністю.

 

Прибулим до військових комісаріатів пояснюють, що це "просто тренування збору особового складу для формування територіальної оборони у разі військової загрози".

Повістки приходять не лише чоловікам, але й  жінкам.

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У військкоматах заспокоюють, кажуть, що "ніхто нікого ні на яку війну не забирає". Причина зборів – "мобілізаційні навчання". В основному у військовозобов'язаних звіряють облікові дані та відпускають додому.

Що було раніше:

  • Міністерство оборони Білорусі оголосили про "мобілізаційні навчання" з 22 червня по 1 липня у Гомельській області, яка межує з Україною.
  • 26 червня президент Володимир Зеленський заявив, що Білорусь втягують у війну активніше, ніж на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, і що у Кремлі вже "все вирішили".

Теми: БілорусьвійнаУкраїна
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