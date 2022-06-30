Белорусы массово начали получать повестки в военкоматы - СМИ
В Беларуси начали массово рассылать повестки с приказом прибыть военнообязанных в военкоматы, не указывая причин.
Источник: белорусское издание "Зеркало"
Детали: Белорусы жалуются, что повестки рассылают и тем, кто работает, и тем, кто в отпуске за свой счет, и даже тем, кто не годен к военной службе.
В повестках не указана причина, по которой нужно явиться в военкомат. Но за неявку угрожают уголовной ответственностью.
Прибывшим в военные комиссариаты объясняют, что это "просто тренировка сбора личного состава для формирования территориальной обороны в случае военной угрозы".
Повести приходят не только мужчинам, но и женщинам.
В военкоматах успокаивают, говорят, что "никто никого ни на какую войну не отнимает". Причина собрания – "мобилизационные учения". В основном у военнообязанных сверяют учетные данные и отпускают домой.
Что предшествовало:
- Министерство обороны Беларуси объявило о "мобилизационных учениях" с 22 июня по 1 июля в Гомельской области, граничащей с Украиной.
- 26 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Беларусь вовлекают в войну активнее, чем в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, и что в Кремле уже "все решили".