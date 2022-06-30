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Белорусы массово начали получать повестки в военкоматы - СМИ

"Украинская правда"Четверг, 30 июня 2022, 10:34
Белорусы массово начали получать повестки в военкоматы - СМИ
Фото "Белта"

В Беларуси начали массово рассылать повестки с приказом прибыть военнообязанных в военкоматы, не указывая причин.

Источник: белорусское издание "Зеркало"

Детали: Белорусы жалуются, что повестки рассылают и тем, кто работает, и тем, кто в отпуске за свой счет, и даже тем, кто не годен к военной службе.

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В повестках не указана причина, по которой нужно явиться в военкомат. Но за неявку угрожают уголовной ответственностью.

 

Прибывшим в военные комиссариаты объясняют, что это "просто тренировка сбора личного состава для формирования территориальной обороны в случае военной угрозы".

Повести приходят не только мужчинам, но и женщинам.

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В военкоматах успокаивают, говорят, что "никто никого ни на какую войну не отнимает". Причина собрания – "мобилизационные учения". В основном у военнообязанных сверяют учетные данные и отпускают домой.

Что предшествовало:

  • Министерство обороны Беларуси объявило о "мобилизационных учениях" с 22 июня по 1 июля в Гомельской области, граничащей с Украиной.
  • 26 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Беларусь вовлекают в войну активнее, чем в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, и что в Кремле уже "все решили".

Темы: БеларусьвойнаУкраина
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