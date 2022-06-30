ВСУ освободили Потемкино в Херсонской области
Четверг, 30 июня 2022, 14:05
Вооруженные силы Украины освободили село Потемкино в Херсонской области.
Источник: 60-я отдельная пехотная бригада в Facebook
Дословно 60-я бригада: "Село Потемкино Херсонской области под контролем ВСУ.
Военнослужащие 60 опбр провели успешное наступление, в ходе которого отразили несколько контратак врага, уничтожили захватнические БМП и танки, а также "поймали" одного "Тигра"".
Детали: Защитники заявили, что "довольны результатом" и "с уверенностью в глазах и со сдержанными улыбками на устах" пообещали держать темп.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Утром 30 июня сообщалось, что россияне атаковали украинские подразделения в отвоеванных населенных пунктах Херсонщины, но ВСУ вражескую атаку отбили.