Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ВСУ освободили Потемкино в Херсонской области

Ирина БалачукЧетверг, 30 июня 2022, 14:05
Скриншот из google.maps

Вооруженные силы Украины освободили село Потемкино в Херсонской области.

Источник: 60-я отдельная пехотная бригада в Facebook

Дословно 60-я бригада: "Село Потемкино Херсонской области под контролем ВСУ.

Военнослужащие 60 опбр провели успешное наступление, в ходе которого отразили несколько контратак врага, уничтожили захватнические БМП и танки, а также "поймали" одного "Тигра"".

Детали: Защитники заявили, что "довольны результатом" и "с уверенностью в глазах и со сдержанными улыбками на устах" пообещали держать темп.

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ

Темы: Херсонская областьВооруженные силывойна
Главное сегодня

Освобождение Змеиного значительно меняет ситуацию в Черном море – Зеленский

ОП о "послании Путину": если бы Зеленский хотел обратиться к нему, то сделал бы это публично

ВСУ отразили штурмы РФ на трех направлениях, но на Лисичанском проблемы – сводка Генштаба

обновленоПрезидент Индонезии заявил, что передал послание от Зеленского Путину

Байден анонсировал поставку Украине западных систем ПВО и больше HIMARS

Украина разрывает дипотношения с Сирией – МИД

Все новости...
Херсонская область
Нардеп и коллаборант Ковалев с больницы заявил, что пережил покушение
ОК "Юг": ВСУ отбили вражескую вертолетную атаку на Херсонщине
Из плена оккупантов освободили председателей двух общин Херсонщины
Последние новости
23:28
Зеленский анонсировал новости о переговорах о членстве в ЕС
23:21
Освобождение Змеиного значительно меняет ситуацию в Черном море – Зеленский
23:04
Оккупанты отложили запуск поезда из Крыма в Херсон и Мелитополь
23:03
Россияне обстреляли Сумскую область из минометов и пулеметов
22:52
Владелец оппозиционного канала Грузии заявил, что в посольстве США на него напали лидеры правящей партии
22:38
Медведев заявил, что санкции могут стать поводом для войны
22:32
Как это быть сестрой "врага народа": история сестры Левка Лукьяненко, которая пережила оккупацию
22:17
В Дании независимая комиссия раскритиковала решение правительства усыпить миллионы норок из-за COVID-19
21:46
В Беларуси организатора праздника для украинских детей арестовали на 7 дней
21:45
РФ пригрозила Болгарии разрывом дипотношений из-за высылки 70 дипломатов-шпионов
Все новости...