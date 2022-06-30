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ВСУ освободили Потемкино в Херсонской области

Ирина БалачукЧетверг, 30 июня 2022, 14:05
ВСУ освободили Потемкино в Херсонской области
Скриншот из google.maps

Вооруженные силы Украины освободили село Потемкино в Херсонской области.

Источник: 60-я отдельная пехотная бригада в Facebook

Дословно 60-я бригада: "Село Потемкино Херсонской области под контролем ВСУ.

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Военнослужащие 60 опбр провели успешное наступление, в ходе которого отразили несколько контратак врага, уничтожили захватнические БМП и танки, а также "поймали" одного "Тигра"".

Детали: Защитники заявили, что "довольны результатом" и "с уверенностью в глазах и со сдержанными улыбками на устах" пообещали держать темп.

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Темы: Херсонская областьВооруженные силывойна
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