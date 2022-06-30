У Придністров’ї кличуть служити в російську армію за контрактом – розвідка
Четвер, 30 червня 2022, 16:59
На території так званого Придністров’я місцева влада почала агітувати йти служити до Збройних сил Росії за контрактом.
Джерело: пресслужба ГУ розвідки МО України
Дослівно: "Оголошення про набір публікуються в усіх ЗМІ, розповсюджуються через поштові скриньки та розміщені у місцях загального користування".
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Деталі: Агітують йти служити в армії РФ у центрах зайнятості, проводяться збори на виробничих та сільгосппідприємствах. Також тиснуть на строковиків підписувати контракти.
Крім того, тираспольський РВК розпочав призов на військову службу громадян, які закінчили військову кафедру вишів і були зараховані в запас з присвоєнням офіцерського звання.
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