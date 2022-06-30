У Придністров’ї кличуть служити в російську армію за контрактом – розвідка

На території так званого Придністров’я місцева влада почала агітувати йти служити до Збройних сил Росії за контрактом.

Джерело: пресслужба ГУ розвідки МО України

Дослівно: "Оголошення про набір публікуються в усіх ЗМІ, розповсюджуються через поштові скриньки та розміщені у місцях загального користування".

Деталі: Агітують йти служити в армії РФ у центрах зайнятості, проводяться збори на виробничих та сільгосппідприємствах. Також тиснуть на строковиків підписувати контракти.

Крім того, тираспольський РВК розпочав призов на військову службу громадян, які закінчили військову кафедру вишів і були зараховані в запас з присвоєнням офіцерського звання.

Що було раніше:

26 червня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що в російських регіонах намагалися провести приховану мобілізацію.

Станом на 30 червня Росія у війні з Україною вже втратила 35 600 військових, 1 573 танки, 143 крилатих ракети та 104 засоби ППО.