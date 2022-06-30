В Приднестровье зовут служить в российскую армию по контракту – разведка
Четверг, 30 июня 2022, 16:59
На территории так называемого Приднестровья местные власти начали агитировать идти служить в Вооруженные силы России по контракту.
Источник: пресс-служба ГУ разведки МО Украины
Дословно: "Объявления о наборе публикуются во всех СМИ, распространяются по почтовым ящикам и размещены в местах общего пользования".
Реклама:
Детали: Агитируют служить в армии РФ в центрах занятости, проводятся собрания на производственных и сельхозпредприятиях. Также давят на срочников подписывать контракты.
Кроме того, тираспольский РВК начал призыв на военную службу граждан, окончивших военную кафедру вузов и зачисленных в запас с присвоением офицерского звания.
Что предшествовало:
ВИДЕО ДНЯ