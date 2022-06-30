В Приднестровье зовут служить в российскую армию по контракту – разведка

На территории так называемого Приднестровья местные власти начали агитировать идти служить в Вооруженные силы России по контракту.

Источник: пресс-служба ГУ разведки МО Украины

Дословно: "Объявления о наборе публикуются во всех СМИ, распространяются по почтовым ящикам и размещены в местах общего пользования".

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Детали: Агитируют служить в армии РФ в центрах занятости, проводятся собрания на производственных и сельхозпредприятиях. Также давят на срочников подписывать контракты.

Кроме того, тираспольский РВК начал призыв на военную службу граждан, окончивших военную кафедру вузов и зачисленных в запас с присвоением офицерского звания.

Что предшествовало:

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