Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Приднестровье зовут служить в российскую армию по контракту – разведка

"Украинская правда"Четверг, 30 июня 2022, 16:59
Фото ГУ разведки МОУ

На территории так называемого Приднестровья местные власти начали агитировать идти служить в Вооруженные силы России по контракту.

Источник: пресс-служба ГУ разведки МО Украины

Дословно: "Объявления о наборе публикуются во всех СМИ, распространяются по почтовым ящикам и размещены в местах общего пользования".

Детали: Агитируют служить в армии РФ в центрах занятости, проводятся собрания на производственных и сельхозпредприятиях. Также давят на срочников подписывать контракты.

Кроме того, тираспольский РВК начал призыв на военную службу граждан, окончивших военную кафедру вузов и зачисленных в запас с присвоением офицерского звания.

Что предшествовало:

  • 26 июня советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в российских регионах пытались провести скрытую мобилизацию.
  • По состоянию на 30 июня Россия в войне с Украиной уже потеряла 35 600 военных, 1 573 танка, 143 крылатых ракеты и 104 средства ПВО.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: войнаПриднестровьеРосcияУкраина
Главное сегодня

фото, обновлено от 6:40Обстрел многоэтажки и баз отдыха в Одесской области: количество жертв возросло до 18

800 американских компаний хотят производить оружие для Украины – CNN

Освобождение Змеиного значительно меняет ситуацию в Черном море – Зеленский

ОП о "послании Путину": если бы Зеленский хотел обратиться к нему, то сделал бы это публично

ВСУ отразили штурмы РФ на трех направлениях, но на Лисичанском проблемы – сводка Генштаба

обновленоПрезидент Индонезии заявил, что передал послание от Зеленского Путину

Все новости...
война
Президент Индонезии передал послание Зеленскому Путину
Пропагандисты РФ готовят население к неудачам в войне – Генштаб
Беларусь продолжает отправлять России боеприпасы – Генштаб
Последние новости
08:59
До 24 февраля фотографировал балерин: как художник стал бойцом Нацгвардии
08:42
Оккупанты воруют оборудование из шахты на Луганщине – ОВА
08:31
фото По Белгород-Днестровскому району россияне ударили 3 ракетами Х-22 – ОК "Юг"
08:30
фото, обновлено от 6:40Обстрел многоэтажки и баз отдыха в Одесской области: количество жертв возросло до 18
08:00
У НАТО нет списка вооружений, которые нельзя было бы поставлять в Украину – Столтенберг
07:54
Днепропетровщина: враг ударил с РСЗО по Никопольскому району
07:12
Враг активизировал боевые действия на Краматорском направлении – сводка
06:58
Из-за ракетного удара по базе отдыха погибли 3 человека
06:02
800 американских компаний хотят производить оружие для Украины – CNN
05:12
Франция передаст Украине гаубицы Caesar и бронетехнику – Макрон
Все новости...