У Росії еліта уникає публічності, а в регіонах приховують мобілізацію – Подоляк

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк стверджує, що в Росії управлінські еліти уникають публічності, а в регіонах намагалися провести приховану мобілізацію.

Джерело: telegram-канал Подоляка

Пряма мова Подоляка: "Перший процес. У частині регіонів РФ була спроба часткової мобілізації. У найбільш депресивних і мовчазних регіонах. Проте навіть там одразу почалася паніка.

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Другий. Управлінська еліта категорично намагається сховатися від будь-якої публічності. Геть зникли з коментарійного поля. І тому на перший план виходять або чисті пропагандисти, або ті, кого вчора вже списали й відправили на заслужену пенсію до того ж Радбезу.

Найбільш органічний у цьому – Медведєв. Саме його поява в публічному полі безпосередньо вказує на те, що реальна панівна еліта відмовляється від публічної лояльності та шукає можливість так чи інакше втекти з "російського військового корабля".

Деталі: Радник Єрмака переконаний, що реальна панівна еліта Росії прагне уникнути від відповідальності та втекти.

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