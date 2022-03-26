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У Росії еліта уникає публічності, а в регіонах приховують мобілізацію – Подоляк

Денис КарловськийСубота, 26 березня 2022, 15:36
У Росії еліта уникає публічності, а в регіонах приховують мобілізацію – Подоляк
Фото ілюстративне getty images

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк стверджує, що в Росії управлінські еліти уникають публічності, а в регіонах намагалися провести приховану мобілізацію.

Джерело: telegram-канал Подоляка

Пряма мова Подоляка: "Перший процес. У частині регіонів РФ була спроба часткової мобілізації. У найбільш депресивних і мовчазних регіонах. Проте навіть там одразу почалася паніка.

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Другий. Управлінська еліта категорично намагається сховатися від будь-якої публічності. Геть зникли з коментарійного поля. І тому на перший план виходять або чисті пропагандисти, або ті, кого вчора вже списали й відправили на заслужену пенсію до того ж Радбезу. 

Найбільш органічний у цьому – Медведєв. Саме його поява в публічному полі безпосередньо вказує на те, що реальна панівна еліта відмовляється від публічної лояльності та шукає можливість так чи інакше втекти з "російського військового корабля".

Деталі: Радник Єрмака переконаний, що реальна панівна еліта Росії прагне уникнути від відповідальності та втекти.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • Російські опозиційні журналісти 23 березня зауважили, що міністр оборони Сергій Шойґу зник з поля журналістів та громадськості. 24 березня ЗМІ РФ повідомили, що глава Міноборони РФ взяв участь у нараді Радбезу РФ з Путіним, але опублікований відеозапис із цієї наради виглядав вкрай дивно.
  • "Медіазона" висловила припущення, що відео з Шойгу вмонтували в телевізор, використовуючи кадри з однієї з попередніх нарад з безпеки.
  • Російський державний телеканал "Звєзда" показав 26 березня буцімто відео наради високопосадовців міністерства за участі Шойґу. Але не зрозуміло, чи відео було зроблене кілька місяців тому.
  • В останні дні активізувався в медійному полі колишній президент РФ та екс-прем’єр-міністр Дмитрій Медвєдєв, який нині обіймає церемоніальну посаду в раді безпеки РФ. Переважно йому дають завдання озвучувати погрози застосування ядерної зброї.
  • 26 березня в російському міністерстві оборони оприлюднили заяву, що буцімто виклики росіян до військкоматів у деяких регіонах є "провокацією українських спецслужб". За даними Генштабу ЗСУ за 24 березня, загарбники здійснюють призов офіцерів запасу, осіб рядового та сержантського складу з числа військовозобов'язаних.

Теми: РосіяОфіс президентапропагандамобілізація
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