Ще один "жест доброї волі": росіяни втратили Алігатора біля Зміїного
Четвер, 30 червня 2022, 19:50
Російський гелікоптер Ка-52, який увечері 29 червня підлітав до Зміїного, отримав пошкодження і впав у море біля українського острова.
Джерело: ОК "Південь"
Дослівно: "Напередодні один із чотирьох гелікоптерів, імовірно Ка-52, який увечері підлітав до Зміїного, отримав пошкодження та впав у море між островом Зміїним та Одеським газоконденсатним родовищем.
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Рашисти намагалися організувати пошуково-рятувальну операцію, але гелікоптер запросив посадку на борту "Москви".
Деталі: У командуванні повідомили, що наразі Зміїний досі димить. Там все ще лунають вибухи.
Остаточні результати операції дорозвідуються.
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Передісторія:
- 30 червня стало відомо, що росіяни поспіхом евакуював залишки гарнізону двома швидкісними катерами залишили український острів.
- У Міноборони РФ назвали втечу російських загарбників "жестом доброї волі".
- Українські захисники кілька разів влучно обстрілювали російські позиції на Зміїному. Зокрема, 29 червня.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що російські окупанти втекли з острова Зміїного після того, як українські захисники завдали по острову низку ударів, в тому числі і з української гаубиці "Богдана".