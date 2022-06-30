Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ще один "жест доброї волі": росіяни втратили Алігатора біля Зміїного

Альона Мазуренко Четвер, 30 червня 2022, 19:50
Ще один жест доброї волі: росіяни втратили Алігатора біля Зміїного
ЗМІЇНИЙ, ФОТО ОК "ПІВДЕНЬ"

Російський гелікоптер Ка-52, який увечері 29 червня підлітав до Зміїного, отримав пошкодження і впав у море біля українського острова.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "Напередодні один із чотирьох гелікоптерів, імовірно Ка-52, який увечері підлітав до Зміїного, отримав пошкодження та впав у море між островом Зміїним та Одеським газоконденсатним родовищем.

Реклама:

Рашисти намагалися організувати пошуково-рятувальну операцію, але гелікоптер запросив посадку на борту "Москви".

Деталі: У командуванні повідомили, що наразі Зміїний досі димить. Там все ще лунають вибухи.

Остаточні результати операції дорозвідуються.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • 30 червня стало відомо, що росіяни поспіхом евакуював залишки гарнізону двома швидкісними катерами залишили український острів.
  • У Міноборони РФ назвали втечу російських загарбників "жестом доброї волі".
  • Українські захисники кілька разів влучно обстрілювали російські позиції на Зміїному. Зокрема, 29 червня.
  • Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що російські окупанти втекли з острова Зміїного після того, як українські захисники завдали по острову низку ударів, в тому числі і з української гаубиці "Богдана".

Теми: ЗміїнийобстрілРосіяавіа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Зміїний
На острові Зміїний встановили прикордонний знак замість знищеного окупантами
Окупанти авіацією атакували Зміїний
Росіяни зранку скинули фугасну бомбу на Зміїний – ОК "Південь"
Останні новини
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
Усі новини...
Реклама: