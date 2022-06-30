Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Ще один "жест доброї волі": росіяни втратили Алігатора біля Зміїного

Мазуренко Альона Четвер, 30 червня 2022, 19:50
ЗМІЇНИЙ, ФОТО ОК "ПІВДЕНЬ"

Російський гелікоптер Ка-52, який увечері 29 червня підлітав до Зміїного, отримав пошкодження і впав у море біля українського острова.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "Напередодні один із чотирьох гелікоптерів, імовірно Ка-52, який увечері підлітав до Зміїного, отримав пошкодження та впав у море між островом Зміїним та Одеським газоконденсатним родовищем.

Рашисти намагалися організувати пошуково-рятувальну операцію, але гелікоптер запросив посадку на борту "Москви".

Деталі: У командуванні повідомили, що наразі Зміїний досі димить. Там все ще лунають вибухи.

Остаточні результати операції дорозвідуються.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 30 червня стало відомо, що росіяни поспіхом евакуював залишки гарнізону двома швидкісними катерами залишили український острів.
  • У Міноборони РФ назвали втечу російських загарбників "жестом доброї волі".
  • Українські захисники кілька разів влучно обстрілювали російські позиції на Зміїному. Зокрема, 29 червня.
  • Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що російські окупанти втекли з острова Зміїного після того, як українські захисники завдали по острову низку ударів, в тому числі і з української гаубиці "Богдана".

Теми: ЗміїнийобстрілРосіяавіа
Головне сьогодні

оновлено від 01.59Росіяни вдарили у 9-поверхівку на Одещині, 10 загиблих – речник ОВА

Звільнення Зміїного значно змінює ситуацію в Чорному морі – Зеленський

ОП про "послання Путіну": якби Зеленський хотів звернутись, то зробив би це публічно

ЗСУ відбили штурми РФ на трьох напрямках, але на Лисичанському проблеми – зведення Генштабу

оновленоПрезидент Індонезії заявив, що передав послання Зеленського Путіну

Байден анонсував поставку Україні західних систем ППО і більше HIMARS

Усі новини...
Зміїний
З’явилися супутникові знімки Зміїного після звільнення від окупантів
Данілов потролив окупантів після втечі зі Зміїного: Де там український Севастополь?
Єрмак пояснив, чому слова росіян про добровільний вихід зі Зміїного – брехня
Останні новини
06:02
800 американський компаній хочуть виготовляти зброю для України – CNN
05:12
Франція передасть Україні гаубиці Caesar і бронетехніку – Макрон
04:16
картиОкупанти можуть відновити наступи на Бахмут і Слов’янськ – військові експерти
03:40
Ракетний обстріл Миколаєва: кількість жертв зросла до 8
03:12
При відступах зі Зміїного ворог міг замінувати територію і води – ОК "Південь"
02:48
Південь: ЗСУ знищили 35 загарбників і ворожі модернізовані танки
02:37
оновлено від 01.59Росіяни вдарили у 9-поверхівку на Одещині, 10 загиблих – речник ОВА
01:52
45% Донеччини, контрольованої Україною, ворог обстрілює постійно – Кириленко
01:03
"Енергоатом" пояснив, чому не може передати МАГАТЕ дані про ситуацію на ЗАЕС
00:38
На Зміїному у ворога були потужні позиції радіорозвідки – Данілов
Усі новини...