Ще один "жест доброї волі": росіяни втратили Алігатора біля Зміїного

Російський гелікоптер Ка-52, який увечері 29 червня підлітав до Зміїного, отримав пошкодження і впав у море біля українського острова.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "Напередодні один із чотирьох гелікоптерів, імовірно Ка-52, який увечері підлітав до Зміїного, отримав пошкодження та впав у море між островом Зміїним та Одеським газоконденсатним родовищем.

Рашисти намагалися організувати пошуково-рятувальну операцію, але гелікоптер запросив посадку на борту "Москви".

Деталі: У командуванні повідомили, що наразі Зміїний досі димить. Там все ще лунають вибухи.

Остаточні результати операції дорозвідуються.

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