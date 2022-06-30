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Еще один "жест доброй воли": россияне потеряли Аллигатора у Змеиного

Мазуренко Алена Четверг, 30 июня 2022, 19:50
ЗМЕИНЫЙ, ФОТО ОК "ЮГ"

Российский вертолет Ка-52, который вечером 29 июня подлетал к Змеиному, получил повреждение и упал в море у украинского острова.

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "Накануне один из четырех вертолетов, вероятно, Ка-52, который вечером подлетал к Змеиному, получил повреждение и упал в море между островом Змеиным и Одесским газоконденсатным месторождением.

Рашисты пытались организовать поисково-спасательную операцию, но вертолет пригласил посадку на борту "Москвы".

Детали: В командовании сообщили, что Змеиный до сих пор дымит. Там все еще раздаются взрывы.

Окончательные результаты операции доразведываются.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 30 июня стало известно, что россияне спешно эвакуировали остатки гарнизона двумя скоростными катерами покинули украинский остров.
  • В Минобороны РФ назвали бегство российских захватчиков "жестом доброй воли".
  • Украинские защитники несколько раз точно обстреливали российские позиции на Змеином. В частности, 29 июня.
  • Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что российские оккупанты сбежали с острова Змеиного после того, как украинские защитники нанесли по острову ряд ударов, в том числе и с украинской гаубицы "Богдана".

Темы: ЗмеиныйобстрелРосcияавиа
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