Еще один "жест доброй воли": россияне потеряли Аллигатора у Змеиного
Четверг, 30 июня 2022, 19:50
Российский вертолет Ка-52, который вечером 29 июня подлетал к Змеиному, получил повреждение и упал в море у украинского острова.
Источник: ОК "Юг"
Дословно: "Накануне один из четырех вертолетов, вероятно, Ка-52, который вечером подлетал к Змеиному, получил повреждение и упал в море между островом Змеиным и Одесским газоконденсатным месторождением.
Рашисты пытались организовать поисково-спасательную операцию, но вертолет пригласил посадку на борту "Москвы".
Детали: В командовании сообщили, что Змеиный до сих пор дымит. Там все еще раздаются взрывы.
Окончательные результаты операции доразведываются.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- 30 июня стало известно, что россияне спешно эвакуировали остатки гарнизона двумя скоростными катерами покинули украинский остров.
- В Минобороны РФ назвали бегство российских захватчиков "жестом доброй воли".
- Украинские защитники несколько раз точно обстреливали российские позиции на Змеином. В частности, 29 июня.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что российские оккупанты сбежали с острова Змеиного после того, как украинские защитники нанесли по острову ряд ударов, в том числе и с украинской гаубицы "Богдана".