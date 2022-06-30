Еще один "жест доброй воли": россияне потеряли Аллигатора у Змеиного

Российский вертолет Ка-52, который вечером 29 июня подлетал к Змеиному, получил повреждение и упал в море у украинского острова.

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "Накануне один из четырех вертолетов, вероятно, Ка-52, который вечером подлетал к Змеиному, получил повреждение и упал в море между островом Змеиным и Одесским газоконденсатным месторождением.

Рашисты пытались организовать поисково-спасательную операцию, но вертолет пригласил посадку на борту "Москвы".

Детали: В командовании сообщили, что Змеиный до сих пор дымит. Там все еще раздаются взрывы.

Окончательные результаты операции доразведываются.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ