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ОП про "послання Путіну": якби Зеленський хотів звернутись, то зробив би це публічно

Мазуренко Альона , "Українська правда"Четвер, 30 червня 2022, 20:03
фото: ОП

В Офісі президента розповіли, що якби Володимир Зеленський хотів щось передати російському президенту Володимиру Путіну, то зробив би це публічно у своєму щоденному зверненні.   

Джерело: прессекретар ОПУ Сергій Никифоров у коментарі "Українській правді"

Дослівно: "Індонезія - один з найбільших імпортерів пшениці з України, тому блокування українських портів було основною темою на переговорах президентів в Києві.

Росія несе повну відповідальність за зрив експорту як до Індонезії, так і до інших регіонів світу. І вона ж буде відповідати за продовольчу кризу, яка може утворитися, якщо терміново не розблокувати українські порти.

Саме про це Володимир Зеленський у деталях розповів Джоко Відодо.

Що стосується будь-яких послань, то президент України, якщо хоче до когось звернутися, робить це публічно у своїх щоденних зверненнях".

Що передувало: 30 червня за підсумками зустрічі із президентом Росії Путіним президент Індонезії Джоко Відодо заявив, що передав йому послання від президента України Володимира Зеленського. 

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо:

  • 29 червня президент Індонезії приїжджав до України. Відодо побував у знівеченому російськими окупантами Ірпені. 
  • Президент Індонезії повідомив, що має відповідне послання до Зеленського й дуже скоро проведе зустріч з президентом Росії.
  • Він особисто запросив Зеленського на саміт великої двадцятки у листопаді. У відповідь Зеленський зазначив, що його участь буде залежати від безпекової ситуації в Україні і від складу учасників G20.

Теми: ЗеленськийПутінІндонезіявійна
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