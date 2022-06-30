ОП про "послання Путіну": якби Зеленський хотів звернутись, то зробив би це публічно
В Офісі президента розповіли, що якби Володимир Зеленський хотів щось передати російському президенту Володимиру Путіну, то зробив би це публічно у своєму щоденному зверненні.
Джерело: прессекретар ОПУ Сергій Никифоров у коментарі "Українській правді"
Дослівно: "Індонезія - один з найбільших імпортерів пшениці з України, тому блокування українських портів було основною темою на переговорах президентів в Києві.
Росія несе повну відповідальність за зрив експорту як до Індонезії, так і до інших регіонів світу. І вона ж буде відповідати за продовольчу кризу, яка може утворитися, якщо терміново не розблокувати українські порти.
Саме про це Володимир Зеленський у деталях розповів Джоко Відодо.
Що стосується будь-яких послань, то президент України, якщо хоче до когось звернутися, робить це публічно у своїх щоденних зверненнях".
Що передувало: 30 червня за підсумками зустрічі із президентом Росії Путіним президент Індонезії Джоко Відодо заявив, що передав йому послання від президента України Володимира Зеленського.
Нагадаємо:
- 29 червня президент Індонезії приїжджав до України. Відодо побував у знівеченому російськими окупантами Ірпені.
- Президент Індонезії повідомив, що має відповідне послання до Зеленського й дуже скоро проведе зустріч з президентом Росії.
- Він особисто запросив Зеленського на саміт великої двадцятки у листопаді. У відповідь Зеленський зазначив, що його участь буде залежати від безпекової ситуації в Україні і від складу учасників G20.