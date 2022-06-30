Президент Індонезії заявив, що передав послання Зеленського Путіну
Президент Індонезії Джоко Відодо заявив, що передав лідеру РФ Володимиру Путіну послання від президента України Володимира Зеленського.
Джерело: брифінг Путіна та Відодо за підсумками зустрічі, прокремлівське видання "РИА Новости"
Пряма мова: "Я передав послання президента Зеленського до президента Путіна і висловив свою готовність налагодити спілкування між двома лідерами".
Деталі: При цьому Відодо не уточнив, про що саме йдеться у посланні.
Також він не повідомляв деталі про своє послання Зеленському, яке передав 29 червня.
Оновлено: Згодом в Офісі президента України розповіли, що якби Зеленський хотів щось передати Путіну, то зробив би це публічно у своєму щоденному зверненні.
Що передувало: 29 червня президент Індонезії приїжджав до України. Відодо побував у знівеченому російськими окупантами Ірпені.
Президент Індонезії повідомив, що має відповідне послання до Зеленського й дуже скоро проведе зустріч з президентом Росії.
Він особисто запросив Зеленського на саміт великої двадцятки у листопаді. У відповідь Зеленський зазначив, що його участь буде залежати від безпекової ситуації в Україні і від складу учасників G20.
Нагадаємо:
- Індонезія у листопаді 2022 року прийматиме саміт "Групи 20" (G20) на острові Балі.
- Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Джоко Відодо не скасував запрошення на саміт президенту РФ Володимиру Путіну, але запросив на зустріч G20 президента України Володимира Зеленського. Путін збирається взяти участь у саміті.
- Через можливу присутність президента Росії склад учасників зустрічі під питанням