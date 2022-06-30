Президент Індонезії заявив, що передав послання Зеленського Путіну

Президент Індонезії Джоко Відодо заявив, що передав лідеру РФ Володимиру Путіну послання від президента України Володимира Зеленського.

Джерело: брифінг Путіна та Відодо за підсумками зустрічі, прокремлівське видання "РИА Новости"

Пряма мова: "Я передав послання президента Зеленського до президента Путіна і висловив свою готовність налагодити спілкування між двома лідерами".

Деталі: При цьому Відодо не уточнив, про що саме йдеться у посланні.

Також він не повідомляв деталі про своє послання Зеленському, яке передав 29 червня.

Оновлено: Згодом в Офісі президента України розповіли, що якби Зеленський хотів щось передати Путіну, то зробив би це публічно у своєму щоденному зверненні.

Що передувало: 29 червня президент Індонезії приїжджав до України. Відодо побував у знівеченому російськими окупантами Ірпені.

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Президент Індонезії повідомив, що має відповідне послання до Зеленського й дуже скоро проведе зустріч з президентом Росії.

Він особисто запросив Зеленського на саміт великої двадцятки у листопаді. У відповідь Зеленський зазначив, що його участь буде залежати від безпекової ситуації в Україні і від складу учасників G20.

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