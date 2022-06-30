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Президент Індонезії заявив, що передав послання Зеленського Путіну

Альона Мазуренко Четвер, 30 червня 2022, 18:18
Президент Індонезії заявив, що передав послання Зеленського Путіну
Відодо і Зеленський, фото: ОП

Президент Індонезії Джоко Відодо заявив, що передав лідеру РФ Володимиру Путіну послання від президента України Володимира Зеленського.

Джерело: брифінг Путіна та Відодо за підсумками зустрічі, прокремлівське видання "РИА Новости"

Пряма мова: "Я передав послання президента Зеленського до президента Путіна і висловив свою готовність налагодити спілкування між двома лідерами".

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Деталі: При цьому Відодо не уточнив, про що саме йдеться у посланні. 

Також він не повідомляв деталі про своє послання Зеленському, яке передав 29 червня. 

Оновлено: Згодом в Офісі президента України розповіли, що якби Зеленський хотів щось передати Путіну, то зробив би це публічно у своєму щоденному зверненні.

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Що передувало: 29 червня президент Індонезії приїжджав до України. Відодо побував у знівеченому російськими окупантами Ірпені. 

Президент Індонезії повідомив, що має відповідне послання до Зеленського й дуже скоро проведе зустріч з президентом Росії.

Він особисто запросив Зеленського на саміт великої двадцятки у листопаді. У відповідь Зеленський зазначив, що його участь буде залежати від безпекової ситуації в Україні і від складу учасників G20.

Нагадаємо: 

  • Індонезія у листопаді 2022 року прийматиме саміт "Групи 20" (G20) на острові Балі.
  • Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Джоко Відодо не скасував запрошення на саміт президенту РФ Володимиру Путіну, але запросив на зустріч G20 президента України Володимира Зеленського. Путін збирається взяти участь у саміті.
  • Через можливу присутність президента Росії склад учасників зустрічі під питанням

Теми: ІндонезіяЗеленськийПутінвійна
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