ОП о "послании Путину": если бы Зеленский хотел обратиться к нему, то сделал бы это публично

В Офисе президента рассказали, что если бы Владимир Зеленский хотел что-то передать российскому президенту Владимиру Путину, то сделал бы это публично в своем ежедневном обращении.

Источник: пресссекретарь ОПУ Сергей Никифоров в комментарии "Украинской правде"

Дословно: "Индонезия – один из крупнейших импортеров пшеницы из Украины, поэтому блокирование украинских портов было основной темой на переговорах президентов в Киеве.

Россия несет полную ответственность за срыв экспорта как в Индонезию, так и в другие регионы мира. И она будет отвечать за продовольственный кризис, который может образоваться, если срочно не разблокировать украинские порты.

Именно об этом Владимир Зеленский в подробностях рассказал Джоко Видодо.

Что касается каких-либо посланий, то президент Украины, если хочет к кому-то обратиться, то делает это публично в своих ежедневных обращениях".

Что предшествовало: 30 июня по итогам встречи с президентом России Путиным президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что передал ему послание от президента Украины Владимира Зеленского.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: