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ОП о "послании Путину": если бы Зеленский хотел обратиться к нему, то сделал бы это публично

Мазуренко Алена , "Украинская правда"Четверг, 30 июня 2022, 20:03
фото: ОП

В Офисе президента рассказали, что если бы Владимир Зеленский хотел что-то передать российскому президенту Владимиру Путину, то сделал бы это публично в своем ежедневном обращении.

Источник: пресссекретарь ОПУ Сергей Никифоров в комментарии "Украинской правде"

Дословно: "Индонезия – один из крупнейших импортеров пшеницы из Украины, поэтому блокирование украинских портов было основной темой на переговорах президентов в Киеве.

Россия несет полную ответственность за срыв экспорта как в Индонезию, так и в другие регионы мира. И она будет отвечать за продовольственный кризис, который может образоваться, если срочно не разблокировать украинские порты.

Именно об этом Владимир Зеленский в подробностях рассказал Джоко Видодо.

Что касается каких-либо посланий, то президент Украины, если хочет к кому-то обратиться, то делает это публично в своих ежедневных обращениях".

Что предшествовало: 30 июня по итогам встречи с президентом России Путиным президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что передал ему послание от президента Украины Владимира Зеленского.

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Напомним: 

  • 29 июня президент Индонезии приезжал в Украину. Видодо побывал в разбомбленном российскими оккупантами Ирпене.
  • Президент Индонезии сообщил, что имеет соответствующее послание Зеленскому и очень скоро проведет встречу с президентом России.
  • Он лично пригласил Зеленского на саммит двадцатки в ноябре. В ответ Зеленский отметил, что его участие будет зависеть от ситуации безопасности в Украине и от состава участников G20.

Темы: ЗеленскийПутинИндонезиявойна
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