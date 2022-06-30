ОП о "послании Путину": если бы Зеленский хотел обратиться к нему, то сделал бы это публично
В Офисе президента рассказали, что если бы Владимир Зеленский хотел что-то передать российскому президенту Владимиру Путину, то сделал бы это публично в своем ежедневном обращении.
Источник: пресссекретарь ОПУ Сергей Никифоров в комментарии "Украинской правде"
Дословно: "Индонезия – один из крупнейших импортеров пшеницы из Украины, поэтому блокирование украинских портов было основной темой на переговорах президентов в Киеве.
Россия несет полную ответственность за срыв экспорта как в Индонезию, так и в другие регионы мира. И она будет отвечать за продовольственный кризис, который может образоваться, если срочно не разблокировать украинские порты.
Именно об этом Владимир Зеленский в подробностях рассказал Джоко Видодо.
Что касается каких-либо посланий, то президент Украины, если хочет к кому-то обратиться, то делает это публично в своих ежедневных обращениях".
Что предшествовало: 30 июня по итогам встречи с президентом России Путиным президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что передал ему послание от президента Украины Владимира Зеленского.
Напомним:
- 29 июня президент Индонезии приезжал в Украину. Видодо побывал в разбомбленном российскими оккупантами Ирпене.
- Президент Индонезии сообщил, что имеет соответствующее послание Зеленскому и очень скоро проведет встречу с президентом России.
- Он лично пригласил Зеленского на саммит двадцатки в ноябре. В ответ Зеленский отметил, что его участие будет зависеть от ситуации безопасности в Украине и от состава участников G20.