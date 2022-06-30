Зруйнований міст у Демидові планують відновити за три тижні

Міст біля села Демидів у Вишгородському районі, що був зруйнований блискавкою 29 червня, мають відновити протягом трьох тижнів.

Джерело: начальник Вишгородської районної військової адміністрації Олексій Данчин у коментарі Суспільному

Пряма мова: "Наше завдання сьогодні — максимально швидко відновити роботу мостової переправи. Ми розуміємо, що основний потік транспорту Іванської, Поліської і Димерської громади – до міста Києва. І вони зараз можуть добиратися до Києва або через Бородянку, або через Гостомель".

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Деталі: За його словами, наразі відсутнє нормальне транспортне сполучення між Вишгородською і Димерською та іншими громадами, хоча відкрито старий міст, який був визнаний аварійним. Трафік через даний міст обмежено: через нього пускають тільки швидкі, поліцію, пожежні машини, хліб.

Повноцінне сполучення планують відновити за три тижні.

Що передувало: У селі Демидів на Київщині внаслідок удару блискавки й детонації вибухового пристрою зруйновано міст через річку Ірпінь, рух транспорту неможливий, є загиблий і поранені.

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